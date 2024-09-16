Захід думає, а союзники РФ — діють: Погорілий пояснив, чому триває наступ на Донбасі

Росія отримує від партнерів військову допомогу без обмежень, а Україна вислуховує від Заходу промови про внутрішні проблеми та неприпустимість ескалації. Завдяки різниці в підходах окупаційна армія зрівнює із землею українські міста, розповідає Фокусу співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

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Наступ російської армії на Донбасі після деякого затишшя відновився: Покровська і Курахівська ділянки фронту стали найгарячішими. ЗС Росії глобально не змінили тактику штурмів — окупанти тиснуть ЗСУ великою кількістю ресурсів, каже Фокусу співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

Під Покровськом сконцентровані групи професійних російських військових із хорошим озброєнням. Бойові фахівці не йдуть у лобові атаки, діючи гранично уважно, уточнює аналітик.

"Шукають слабкі місця і можливості обходів після невдалих лобових атак. Додамо до цього постійні артобстріли та потужні авіаудари", — пояснює Погорілий.

Перевага ЗС РФ спостерігається через відчутну різницю в підходах до повномасштабної війни у союзників Росії та України. Країни, що підтримують Москву, не ставлять штучних обмежень, не розповідають про нескінченні внутрішньополітичні проблеми, вважає аналітик.

Росії вдається налагоджувати економічні зв'язки за принципом бартеру. Завдяки цьому Москва отримує боєприпаси, а її союзники — потрібні їм ресурси, включно з нафтою та іншими корисними копалинами.

"У результаті армія РФ рівняє із землею наші міста, а ми вислуховуємо від Заходу про їхні внутрішні проблеми і трах ескалації. Повний абсурд, нам потрібно чимось відповідати (на полі бою. — Ред.). Де контрбатарейна боротьба, системи ППО для роботи по авіації, ракети для ударів по тилах та інше?" — ставить він запитання.

Велика концентрація російських підрозділів, як каже співзасновник DeepState, спостерігається біля Українська, Желанного Першого і Другого, Галицинівки та Гірника. Там діє вся 90-та танкова дивізія і 1-й армійський корпус.

Частину сил перевели з Красногорівки, тому очікується посилення тиску в районі Селидового, Новогродівки та Гродівки. Варіантів маневрів багато, а сил для цього в російських підрозділів більш ніж достатньо, констатує Погорілий.

Детальніше про відновлення наступу військ Росії на Донбасі читайте в матеріалі Фокуса "Нова тактика армії РФ під Покровськом: чому ЗС РФ знову просуваються на Донбасі".

Російські війська також активно атакують позиції ЗСУ біля міста Часів Яр у Донецькій області. Щодня на цьому напрямку відбуваються щонайменше 20 штурмів.