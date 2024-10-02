Атака Ірану на Ізраїль 2 жовтня може бути найбільшим ударом балістичними ракетами в історії

За інформацією журналістів Spiegel, у наразі у Тегерана є мінімум 3 тис. балістичних ракет — і це навіть без урахування допомоги "Хезболли" та хуситів.

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Атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня, ймовірно, стане найбільшою атакою балістичними ракетами в історії. Про це пише Spiegel з посиланням на військового експерта з Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фабіана Гінца.

Видання зазначає, що Ізраїлю вдалось перехопити 99% безпілотників та ракет противника. Однак під час останньої атаки Ірану вдалось "подолати багатошарову протиракетну оборону Ізраїлю".

"Ймовірно, вони винесли урок з квітневих атак і цього разу покладалися на балістичні ракети", — уточнив Фабіан Гінц.

З посиланням на Тегеран видання зазначає, що під час атаки на Ізраїль Іраном були вперше використані гіперзвукові балістичні ракети Fatteh-1. Вони не є гіперзвуковими ракетами в класичному розумінні, але мають деякі характеристики, які роблять їх більш "живучими". Ракети мають радіус дії близько 1400 кілометрів з боєголовкою до 450 кілограмів.

Частини зброї, знайдені в Ізраїлі, свідчать про те, що Іран під час атаки також використовував і "Хайбар Шекан". Це іранська твердопаливна балістична ракета середньої дальності, яка має радіус дії 1450 кілометрів. Подібно до Fatteh-1, ракета має маневровий корпус та здатна "перехитрити засоби протиповітряної оборони". Завдяки високій швидкості обидві ракети можуть долетіти з Ірану до Ізраїлю всього за кілька хвилин.

І хоча Ізраїль був попереджений про атаку за декілька годин, все ж протиповітряна оборона не змогла перехопити всі ракети. Видання зазначає, що залізний купол не підходить проти таких атак.

Журналісти пишуть, що загалом Іран має щонайменше 3000 балістичних ракет. Тому Ізраїль має підготуватись до можливих майбутніх атак та бути готовим до таких атак, особливо якщо до Ірану доєднається ліванська терористична організація "Хезболла" та хусити з власними арсеналами.

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо

Нагадаємо, 1 жовтня Іран атакував Ізраїль. Очікувалось, що Іран запустить від 240 до 250 ракет двома хвилями по чотирьох цілях в Ізраїлі.

Згодом стало відомо, що під час атаки було випущено майже 200 ракет. Армією оборони Ізраїлю було перехоплено більшість із випущених 180 балістичних ракет. Внаслідок іранської ракетної атаки на Ізраїль від осколків ракети загинув один палестинець, ще двоє людей отримали легкі тілесні ушкодження.

У вівторок, 1 жовтня, прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що США допомагають Ізраїлю відбити масований ракетний удар з боку Ірану. Для цього два американські есмінці випустили 12 перехоплювачів.

Також зазначимо, що Іран атакував Ізраїль також у ніч на 14 квітня. Тоді Тегераном було випущено понад 300 безпілотників і ракет, однак 99% іранських повітряних цілей вдалося перехопити.