"Количество имеет собственное качество": КНДР предоставила России залог продвижений на фронте, — эксперты

Северокорейские снаряды в определенном смысле выручили Кремль, закрыв пробел в ее стратегии наступления. Однако эксперты беспокоятся относительно того, что на самом деле страна получила взамен.

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Поставки из КНДР подпитывают войну в Украине. Северокорейские снаряды — одна из самых больших угроз для победы. Об этом говорится в материале Foreign Policy, опубликованном 3 октября.

Осуждение сотрудничества Северной Кореи с Кремлем удвоилось летом 2024 года, когда страны подписали обновленный оборонный пакт. Есть уже немало доказательств, что по крайней мере с середины 2022 года в России разгрузили тысячи морских контейнеров из КНДР. Аналитики Госдепа США сообщили, что их количество достигает не менее 11 тысяч.

Внутри ящиков, вероятнее всего, были боеприпасы. Оценки точного количества полученных РФ снарядов отличаются — от 1,6 миллиона до почти 6 миллионов. Однако эксперты считают, что по состоянию на лето были отправлены уже по меньшей мере 2 миллиона боеприпасов. Многие из них были старыми, изношенными или неисправными.

Огромные объемы даже некачественного оружия вызывают беспокойство в Украине и США. Причина в том, что эти снаряды — залог успеха ВС РФ на фронте. Экс-чиновник Госдепа Ван Дипен объяснил, что способ России захватывать территории заключается в мощных артиллерийских обстрелах, а после — наступлении войск. Страна-агрессор пытается расширить собственное производство артиллерийских боеприпасов, но пока их все равно не хватает.

Ученый из Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман сообщил, что особенно в прошлом году поставки из КНДР дали РФ "переходный потенциал". Северокорейские артиллерийские снаряды плохие, но, по его словам, "количество имеет свое качество".

По подсчетам Кофман, северокорейские боеприпасы позволили ВС РФ поддерживать огневое преимущество в артиллерии на уровне по крайней мере 3 к 1 и более в некоторых районах фронта.

Однако эксперты задаются вопросом, что от сотрудничества с Россией получила КНДР, кроме продовольствия и нефти. Одной из очевидных побед Северной Кореи стало блокирование в ООН обновления органа, который контролирует выполнение санкций. Другой победой стало подписание уже упомянутого пакта об обороне.

Аналитики предполагают, что соглашение могло включать спутниковые технологии, системы наведения ракет, системы для межконтинентальных баллистических ракет и передовые технологии подводных лодок.

"Что из этого получает Северная Корея? Мы просто не знаем", — подчеркнул Дипен.

Также КНДР может получить от РФ щель к международной легитимности. Отмечается, что более тесные связи страны с Кремлем могут дать больше пространства для "более авантюрной внешней политики".

Напомним, в The New York Times сообщили, что Иран направил запрос России о помощи в предоставлении спутниковой разведки.

В Forbes информировали, что Индия берет некоторые уроки из войны в Украине, чтобы улучшать собственную армию.