КНДР начала взрывать дороги, соединяющие с Южной Кореей, — The Guardian

По словам журналистов, дороги длительное время не использовались, но их разрушение посылает четкий сигнал: Пхеньян не хочет договариваться с Сеулом.

Related video

Южнокорейские военные заявили, что произвели предупредительные выстрелы вблизи укрепленной границы с Севером после того, как были взорваны участки дорог, связывающих две страны. Об этом пишет The Guardian.

Некоторые части дороги к северу от демаркационной линии, разделяющей две страны, были взорваны. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Военные Сеула "открыли ответный огонь" в районах к югу от демаркационной линии. С тех пор, как в начале этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил Юг "главным врагом" своей страны, вдоль уже укрепленной границы военные Северной Кореи заложили новые минные поля, возвели противотанковые заграждения и разместили ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

На прошлой неделе Пхеньян заявил, что навсегда закроет южную границу в ответ на военные учения, проведенные Южной Кореей. В понедельник Сеул предупреждал о готовящихся взрывах дорог.

На прошлой неделе Северная Корея также обвинила Сеул в использовании беспилотников для сброса пропагандистских листовок в Пхеньяне. Ким Чен Ын, в свою очередь, созвал совещание по безопасности, чтобы составить план "немедленных военных действий".

Автомобильные и железные дороги, соединяющие две страны, давно закрыты, но их разрушение посылает четкий сигнал о том, что Ким Чен Ын не готов вести переговоры с Югом, отмечают эксперты.

Президент Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Джин назвал это практической военной мерой, связанной с враждебной системой двух государств. По его словам, Север, возможно, стремится возвести еще больше физических заграждений вдоль границы, а взрывы могут быть подготовкой к строительству этих стен.

Военные Сеула поначалу отрицали отправку беспилотников на север, но затем отказались от комментариев.

Группы активистов давно отправляют пропагандистские листовки на север, как правило, на воздушных шарах. Энтузиасты также запускали в сторону КНДР небольшие беспилотники.

Ранее Фокус в своем материале объяснял, что означает привлечение войск КНДР в Украину на стороне России.