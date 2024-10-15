КНДР почала підривати дороги, що з'єднують із Південною Кореєю, — The Guardian

За словами журналістів, дороги тривалий час не використовувалися, але їхнє руйнування посилає чіткий сигнал: Пхеньян не хоче домовлятися з Сеулом.

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Південнокорейські військові заявили, що здійснили попереджувальні постріли поблизу укріпленого кордону з Північчю після того, як було підірвано ділянки доріг, які пов'язують дві країни. Про це пише The Guardian.

Деякі частини дороги на північ від демаркаційної лінії, що розділяє дві країни, було підірвано. Про це повідомив об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Військові Сеула "відкрили вогонь у відповідь" в районах на південь від демаркаційної лінії. З того часу, як на початку цього року північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив Південь "головним ворогом" своєї країни, уздовж уже укріпленого кордону військові Північної Кореї заклали нові мінні поля, звели протитанкові загородження та розмістили ракети, здатні нести ядерні боєголовки.

Минулого тижня Пхеньян заявив, що назавжди закриє південний кордон у відповідь на військові навчання, проведені Південною Кореєю. У понеділок Сеул попереджав про підготовку вибухів доріг.

Минулого тижня Північна Корея звинуватила Сеул у використанні безпілотників для скидання пропагандистських листівок у Пхеньяні. Кім Чен Ин, своєю чергою, скликав нараду з безпеки, щоб скласти план "негайних воєнних дій".

Автомобільні дороги та залізниці, що з'єднують дві країни, давно закриті, але їхнє руйнування посилає чіткий сигнал про те, що Кім Чен Ин не готовий вести переговори з Півднем, зазначають експерти.

Президент Університету північнокорейських досліджень у Сеулі Ян Му Джин назвав це практичним військовим заходом, пов'язаним із ворожою системою двох держав. За його словами, Північ, можливо, прагне звести ще більше фізичних загорож уздовж кордону, а вибухи можуть бути підготовкою до будівництва цих стін.

Військові Сеула спочатку заперечували відправлення безпілотників на північ, але потім відмовилися від коментарів.

Групи активістів давно надсилають пропагандистські листівки на північ, як правило, на повітряних кулях. Ентузіасти також запускали у бік КНДР невеликі безпілотники.

Раніше Фокус у своєму матеріалі пояснював, що означає залучення військ КНДР в Україну за Росії.