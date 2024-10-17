"Застала зненацька": КНДР у конституції визначила Південну Корею як "ворожу державу", — AP

За словами експертів, у такий спосіб Кім Чен Ин хоче отримати легальний простір для використання ядерної зброї та налагодити прямі контакти зі США.

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Північна Корея заявляє, що після нещодавно внесених змін до конституції країни, вона вперше визначила Південну Корею як "ворожу державу". Про це пише Associated Press.

Як йдеться у матеріалі, офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї заявило, що нещодавнє руйнування частини північних ділянок міжкорейського автомобільного і залізничного сполучення було "неминучим і законним заходом, вжитим відповідно до вимог конституції КНДР, яка чітко визначає РК (Республіка Корея. — Ред.) як "ворожу державу".

"Ці події свідчать про те, що Північна Корея має намір ескалації ворожнечі проти Південної Кореї, збільшуючи небезпеку можливих зіткнень на їхніх спірних прикордонних територіях", — зазначили журналісти.

Водночас експерти вважають, що Північна Корея навряд чи розпочне повномасштабну війну, оскільки знає, що збройні сили США та Південної Кореї переважають війська КНДР.

"Північна Корея, зрештою, прагне використати свою ядерну програму як важіль для того, щоб вирвати у США послаблення санкцій", — наголошено у матеріалі.

Крім того, на думку аналітиків, Кім Чен Ин хоче отримати легальний простір для використання своєї ядерної зброї проти Південної Кореї, зробивши її іноземною державою-ворогом,

"Кім також може захотіти в майбутній дипломатії шукати прямих контактів зі США щодо своєї ядерної програми, а не через Південну Корею", — йдеться у статті.

Автори матеріалу зазначили, що наказ Кім Чен Ина переписати конституцію "застав багатьох іноземних експертів зненацька", оскільки вони сприйняли його як ліквідацію ідеї спільної державності між розділеними війною Кореями.

Реакція Південної Кореї

Міністерство об'єднання Південної Кореї засудило конституційне визнання РК як ворожої держави, назвавши його "антиоб'єднавчим, антинаціональним актом".

"Уряд Південної Кореї жорстко реагуватиме на будь-які провокації з боку Північної Кореї і непохитно наполягатиме на мирному об'єднанні Кореї, заснованому на основних принципах свободи і демократії", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 15 жовтня The Guardian повідомила, що КНДР почала підривати дороги, що з'єднують її з Південною Кореєю.

16 жовтня Reuters повідомило, що КНДР мобілізувала 1,4 млн громадян для участі у "священній війні".