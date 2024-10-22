У Путина опасаются реакции Сеула на отправку солдат из КНДР в Украину, — аналитики (видео)

Посла РФ уже вызвали "на ковер", а информацию о пребывании военнослужащих из Северной Кореи в России Дмитрий Песков назвал "противоречивой".

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После того, как в соцсетях появились многочисленные видеоподтверждения того, что солдаты из Северной Кореи проходят обучение на территории России, в Кремле постарались снизить градус напряженности в отношениях с официальным Сеулом. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Солдаты КНДР в России

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева в связи с сообщениями о развертывании северокорейских военнослужащих в России. Ранее стало известно, что они тренируются на четырех полигонах и один из них расположен на Дальнем Востоке, неподалеку от границы с КНДР.

Посольство России в Южной Корее ложно представило вызов Зиновьева, как добровольную встречу, а не как дипломатический вызов, и, в частности, заявило, что любое сотрудничество между Россией и Северной Кореей "не направлено против интересов безопасности" Сеула.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и Северной Кореи "не должно вызывать беспокойства" у других государств, и что информация о предполагаемом присутствии северокорейских войск в России может быть "противоречивой".

Очевидное желание Кремля заверить Южную Корею, что ее сотрудничество с Северной Кореей не представляет угрозы для Сеула, говорит о том, что Кремль очень обеспокоен перспективой того, что официальный Сеул отправит в Украину орудие и предоставит военную поддержку. А также сможет сделать пребывание России в Азиатско-Тихоокеанском регионе некомфортным. Ранее Россия пыталась добиться расположения Сеула, чтобы смягчить последствия своей растущей зависимости от Северной Кореи, отмечают военные эксперты ISW.

Напомним, именно разведка Южной Кореи сообщила о том, что Ким Чен Ын отправил своих солдат в Россию. Теперь правительство и военные Южной Кореи "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки (специалистов из Северной Кореи) и экспертов по тактике противника" в Украину.

Южнокорейский персонал в Украине будет допрашивать или предоставлять услуги переводчика в случае, если северокорейские солдаты попадут в плен к украинским военным. Также они будут предоставлять Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи. Также Министерство обороны Южной Кореи отметило, что рассмотрит возможность поставки летального оружия в Украину.