У Путіна побоюються реакції Сеула на відправлення солдатів із КНДР в Україну, — аналітики (відео)

Посла РФ уже викликали "на килим", а інформацію про перебування військовослужбовців із Північної Кореї в Росії Дмитро Пєсков назвав "суперечливою".

Related video

Після того, як у соцмережах з'явилися численні відеопідтвердження того, що солдати з Північної Кореї проходять навчання на території Росії, у Кремлі постаралися знизити градус напруженості у відносинах з офіційним Сеулом. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Солдати КНДР у Росії

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Південній Кореї Георгія Зінов'єва у зв'язку з повідомленнями про розгортання північнокорейських військовослужбовців у Росії. Раніше стало відомо, що вони тренуються на чотирьох полігонах і один із них розташований на Далекому Сході, неподалік від кордону з КНДР.

Посольство Росії в Південній Кореї помилково представило виклик Зінов'єва як добровільну зустріч, а не як дипломатичний виклик і, зокрема, заявило, що будь-яка співпраця між Росією і Північною Кореєю "не спрямована проти інтересів безпеки" Сеула.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що співпраця Росії та Північної Кореї "не повинна викликати занепокоєння" в інших держав, і що інформація про ймовірну присутність північнокорейських військ у Росії може бути "суперечливою".

Очевидне бажання Кремля запевнити Південну Корею, що її співпраця з Північною Кореєю не становить загрози для Сеула, свідчить про те, що Кремль дуже занепокоєний перспективою того, що офіційний Сеул відправить в Україну знаряддя і надасть військову підтримку. А також зможе зробити перебування Росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні некомфортним. Раніше Росія намагалася домогтися прихильності Сеула, щоб пом'якшити наслідки своєї дедалі більшої залежності від Північної Кореї, зазначають військові експерти ISW.

Нагадаємо, саме розвідка Південної Кореї повідомила про те, що Кім Чен Ин відправив своїх солдатів до Росії. Тепер уряд і військові Південної Кореї "розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включно з офіцерами розвідки (фахівцями з Північної Кореї) та експертами з тактики противника" в Україну.

Південнокорейський персонал в Україні допитуватиме або надаватиме послуги перекладача в разі, якщо північнокорейські солдати потраплять у полон до українських військових. Також вони надаватимуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї. Також Міністерство оборони Південної Кореї зазначило, що розгляне можливість постачання летальної зброї в Україну.