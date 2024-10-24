Что сделает ООН, если Северная Корея отправит войска в Украину: анализ Reuters

В Белом доме заявили, что тот факт, что КНДР отправила солдат в РФ для возможного развертывания в Украине, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Однако журналисты в своем материале задаются вопросом, будет ли иметь это последствия для России.

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Соединенные Штаты, Южная Корея, Великобритания и Украина заявляют, что Северная Корея направила войска в Россию для возможного развертывания в Украине. Белый дом в среду заявил, что этот шаг является нарушением резолюций Совбеза ООН. И хотя в соцсетях уже полно роликов с северокорейскими солдатами, официальный Кремль и Пхеньян отрицают, что северокорейские солдаты находятся на территории России. Впрочем, даже если бы диктаторы признали этот факт, для них бы это не имело последствий со стороны ООН. Об этом пишет Reuters.

Военные КНДР в России

Что происходит, когда страны нарушают резолюцию ООН

Северная Корея находится под санкциями Совета Безопасности ООН с 2006 года, и с годами меры неуклонно ужесточаются с целью остановить разработку Пхеньяном ядерного оружия и баллистических ракет.

В Совете Безопасности действует комитет по санкциям против Северной Кореи, в состав которого входят 15 членов совета, включая Россию, для "рассмотрения информации о предполагаемых нарушениях и принятия соответствующих мер". Комитет действует на основе консенсуса и может назначать санкции отдельным лицам и организациям.

Член Совета Безопасности также может предложить действие посредством принятия резолюции, но для этого потребуется не менее девяти голосов "за" и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

Какие санкции ООН введены в отношении Северной Кореи

В соответствии с санкциями Совета Безопасности ООН странам запрещено "принимать участие в размещении инструкторов, советников или других должностных лиц в целях подготовки кадров для военных, военизированных или полицейских формирований".

На Северную Корею также распространяется эмбарго на поставки оружия.

Как контролируются санкции ООН

Группа независимых экспертов, назначенная Генеральным секретарем ООН, в течение 15 лет следила за санкциями ООН в отношении Северной Кореи, дважды в год отчитываясь перед Советом Безопасности и рекомендуя действия по улучшению реализации мер.

В отчетах были названы лица, организации и страны, которые, по мнению экспертов, расследовали или нарушили санкции.

В то время как санкции ООН против Северной Кореи вводятся бессрочно, мандат группы экспертов ежегодно продлевался советом. В марте прошлого года Россия наложила вето на это продление — Китай воздержался — и эксперты прекратили мониторинг соблюдения санкций ООН против Северной Кореи 30 апреля.

Ким Чен Ын на полигоне Фото: KCNA

Ранее в этом месяце США, Южная Корея и Япония создали новую многонациональную группу для контроля за соблюдением санкций против Северной Кореи. Пхеньян назвал этот шаг "совершенно незаконным и противоправным".

Реакция России и Китая

Новые санкции ООН против Северной Кореи, которая и так находится в числе стран с самыми жесткими санкциями, маловероятны.

В последний раз совет из 15 членов вводил новые санкции против Северной Кореи в декабре 2017 года. Два года спустя Китай и Россия выдвинули проект резолюции, который смягчил бы санкции в попытке поощрить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.

Однако они не стали ставить проект резолюции на голосование, поскольку, по словам дипломатов, он не получил широкой поддержки.

В ноябре 2021 года Китай и Россия возобновили свои усилия по снятию санкций с ключевых отраслей промышленности Северной Кореи "с целью улучшения условий жизни гражданского населения" в КНДР. Проект текста не был вынесен на голосование.

Затем США предложили ужесточить санкции ООН против Северной Кореи из-за возобновления ею запусков баллистических ракет. Однако Китай и Россия наложили вето на подготовленную США резолюцию в мае 2022 года, в то время как остальные 13 членов совета проголосовали "за".

Военные КНДР в России

Напомним, первые солдаты из Северной Кореи могут прибыть в Курскую область уже 23 октября. Об этом говорил глава ГУР Кирилл Буданов.

Пока военные из КНДР находятся на Дальнем Востоке РФ. В соцсетях даже появилось видео того, как они получают форму и сухпайки на военной базе РФ в Сергеевке, селе у границы с Северной Кореей.