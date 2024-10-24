Що зробить ООН, якщо Північна Корея відправить війська в Україну: аналіз Reuters

У Білому домі заявили, що той факт, що КНДР відправила солдатів у РФ для можливого розгортання в Україні, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Однак журналісти у своєму матеріалі задаються питанням, чи матиме це наслідки для Росії.

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Сполучені Штати, Південна Корея, Велика Британія та Україна заявляють, що Північна Корея направила війська в Росію для можливого розгортання в Україні. Білий дім у середу заявив, що цей крок є порушенням резолюцій Радбезу ООН. І хоча в соцмережах уже повно роликів із північнокорейськими солдатами, офіційний Кремль і Пхеньян заперечують, що північнокорейські солдати перебувають на території Росії. Утім, навіть якби диктатори визнали цей факт, для них би це не мало наслідків з боку ООН. Про це пише Reuters.

Військові КНДР у Росії

Що відбувається, коли країни порушують резолюцію ООН

Північна Корея перебуває під санкціями Ради Безпеки ООН з 2006 року, і з роками заходи неухильно посилюються з метою зупинити розробку Пхеньяном ядерної зброї та балістичних ракет.

У Раді Безпеки діє комітет із санкцій проти Північної Кореї, до складу якого входять 15 членів ради, включно з Росією, для "розгляду інформації про передбачувані порушення та вжиття відповідних заходів". Комітет діє на основі консенсусу і може призначати санкції окремим особам і організаціям.

Член Ради Безпеки також може запропонувати дію за допомогою ухвалення резолюції, але для цього знадобиться щонайменше дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку Росії, Китаю, США, Франції або Великої Британії.

Які санкції ООН запроваджено щодо Північної Кореї

Відповідно до санкцій Ради Безпеки ООН країнам заборонено "брати участь у розміщенні інструкторів, радників або інших посадових осіб з метою підготовки кадрів для військових, воєнізованих або поліцейських формувань".

На Північну Корею також поширюється ембарго на постачання зброї.

Як контролюються санкції ООН

Група незалежних експертів, призначена Генеральним секретарем ООН, протягом 15 років стежила за санкціями ООН щодо Північної Кореї, двічі на рік звітуючи перед Радою Безпеки і рекомендуючи дії щодо поліпшення реалізації заходів.

У звітах було названо осіб, організації та країни, які, на думку експертів, розслідували або порушили санкції.

Тоді як санкції ООН проти Північної Кореї запроваджуються безстроково, мандат групи експертів щорічно продовжувала рада. У березні минулого року Росія наклала вето на це продовження — Китай утримався — і експерти припинили моніторинг дотримання санкцій ООН проти Північної Кореї 30 квітня.

Кім Чен Ин на полігоні Фото: KCNA

Раніше цього місяця США, Південна Корея і Японія створили нову багатонаціональну групу для контролю за дотриманням санкцій проти Північної Кореї. Пхеньян назвав цей крок "абсолютно незаконним і протиправним".

Реакція Росії та Китаю

Нові санкції ООН проти Північної Кореї, яка і так перебуває серед країн із найжорсткішими санкціями, малоймовірні.

Востаннє рада з 15 членів запроваджувала нові санкції проти Північної Кореї в грудні 2017 року. Два роки потому Китай і Росія висунули проєкт резолюції, який пом'якшив би санкції в спробі заохотити переговори між Вашингтоном і Пхеньяном.

Однак вони не стали ставити проєкт резолюції на голосування, оскільки, за словами дипломатів, він не отримав широкої підтримки.

У листопаді 2021 року Китай і Росія відновили свої зусилля зі зняття санкцій із ключових галузей промисловості Північної Кореї "з метою поліпшення умов життя цивільного населення" в КНДР. Проєкту тексту не було винесено на голосування.

Потім США запропонували посилити санкції ООН проти Північної Кореї через відновлення нею запусків балістичних ракет. Однак Китай і Росія наклали вето на підготовлену США резолюцію в травні 2022 року, тоді як інші 13 членів ради проголосували "за".

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, перші солдати з Північної Кореї можуть прибути в Курську область уже 23 жовтня. Про це говорив голова ГУР Кирило Буданов.

Поки що військові з КНДР перебувають на Далекому Сході РФ. У соцмережах навіть з'явилося відео того, як вони отримують форму і сухпайки на військовій базі РФ у Сергіївці, селі біля кордону з Північною Кореєю.