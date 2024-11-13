Трамп призначить спецпредставника щодо припинення війни в Україні, — Fox News

Очікується, що робота переговорника буде на волонтерських засадах. На цю посаду призначать людину "з великою довірою".

Новообраний президент США Дональд Трамп незабаром призначить українського представника миру, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Про це повідомили джерела Fox News Digital.

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, когось із великим довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, дійти до мирного врегулювання. Незабаром ви це побачите", — сказало одне з джерел.

Очікується, що робота переговорника буде на волонтерських засадах. Зокрема, як приклад наводиться Курт Волкер, який працював спеціальним представником на українських переговорах на волонтерській основі з 2017 по 2019 рік.

Повідомляється, що деякі радники заохочують Трампа підштовхнути Київ погодитися на умови, які заморозять лінію фронту шляхом створення демілітаризованої зони і дозволять Росії зберегти територію, яку вона незаконно захопила, що становить приблизно 20% території України.

Трамп вже призначив Стівена Віткоффа своїм спеціальним представником на Близькому Сході.

Нагадаємо, що 13 листопада повідомлялося, що Дональд Трамп знайшов роботу для мільярдера Ілона Маска, який підтримував його на виборах. Він запропонував йому посаду в новій установі, яка отримала назву Department of Government Efficiency (Департамент ефективності державного управління), або DOGE.

Також Трамп вже призначив нового міністра оборони США Піта Гегсета. Він заявив, що жінки не повинні отримувати посади в Міноборони США, які б передбачали участь у бойових діях.