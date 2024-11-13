"Ускладнюють бої": жінки не повинні брати участь у бойових діях, — міністр оборони Трампа

За словами Піта Гегсета, установи не повинні підштовхувати жінок обіймати посади, на яких історично чоловіки діяли ефективніше.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет, якого обрав на цю посаду обраний президент Дональд Трамп, заявив, що жінки не повинні отримувати посади в Міноборони США, які б передбачали участь у бойових діях. Про це повідомляє The Independent.

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"Скажу прямо: у нас не повинно бути жінок на бойових посадах. Від цього ми не ставали більш ефективними, летальними, це ускладнює бої", — зазначив він.

Установи не повинні підштовхувати жінок обіймати посади, на яких історично чоловіки діяли ефективніше.

Новий міністр оборони США: що про нього відомо?

Піт Гегсет вважається прихильником новообраного президента США Дональда Трампа, який виступав на захист його стосунків із головою Державної ради КНДР Кім Чен Ином.

44-річний Піт Гегсет народився 6 червня 1980 року в Форест-Лейку (Міннесота). Він брав участь у війнах в Афганістані та Іраку, за що був відзначений двох бронзових зірок, його авторству належить книга "На арені".

У 2019 році Гегсет в ефірі Fox News також заявив, що 10 років не мив руки, бо не вірить в існування бактерій.

Нагадаємо, що Дональд Трамп після виборів знайшов роботу для мільярдерів Маска і Рамасвамі.

Також повідомлялося, що 13 листопада стало відомо, що у США жінка подала на розлучення через те, що її чоловік проголосував за Трампа.