Обмін територій України на гарантії безпеки: Умєров прокоментував інформацію західних ЗМІ

Очільник Міноборони називає територіальну цілісність України, захист людей і їх звільнення від окупації головними пріоритетами держави.

Міністр оборони України Рустем Умєров спростував інформацію ЗМІ про те, що Київ нібито ставить у пріоритет гарантії безпеки, а не повернення окупованих РФ територій. Про це повідомляє Reuters.

Під час пресконференції зі своїм норвезьким колегою, Умєров заявив, що територіальна цілісність України є "частиною наших цінностей". Коли у міністра запитали, чи не зміщує Україна акценти у війні, то він відповів, що така інформація є брехнею і частиною зусиль російської пропаганди.

"Нашим пріоритетом залишається захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України", — наголосив міністр.

За словами Умєрова, ті громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, чекають на звільнення.

Обмін територій на гарантії безпеки для України — що відомо

31 жовтня видання The Wasington Post написало, що Україна може поступитися територіями в обмін на гарантії безпеки. За словами журналістів, сподівання на абсолютну перемогу України зникають, оскільки ЗСУ втрачають свої позиції, а підтримка західних партнерів зменшується.

14 листопада New York Times повідомляв, що влада України ставить на перше місце гарантії безпеки, а не територію. За даними журналістів, Київ вважає, що гарантії того, що РФ не відновить агресію, мають вирішальне значення для будь-якого врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, Фокус писав, що представники РФ заявили, що вони готові до будь-яких перемовин щодо України, якщо їх почне Трамп. Посол Росії при ООН Геннадій Гатілов вважає, що обрання Дональда Трампа президентом США відкриває можливість діалогу між Москвою та Вашингтоном, хоча значного перезавантаження відносин він не очікує.