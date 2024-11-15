Обмен территорий Украины на гарантии безопасности: Умеров прокомментировал информацию западных СМИ

Глава Минобороны называет территориальную целостность Украины, защиту людей и их освобождение от оккупации главными приоритетами государства.

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию СМИ о том, что Киев якобы ставит в приоритет гарантии безопасности, а не возвращение оккупированных РФ территорий. Об этом сообщает Reuters.

Во время пресс-конференции со своим норвежским коллегой, Умеров заявил, что территориальная целостность Украины является "частью наших ценностей". Когда у министра спросили, не смещает ли Украина акценты в войне, то он ответил, что такая информация является ложью и частью усилий российской пропаганды.

"Нашим приоритетом остается защита людей, защита нации, освобождение людей от почти 10-летней временной оккупации, поэтому Крым и Донбасс являются частью Украины", — подчеркнул министр.

По словам Умерова, те граждане Украины, которые живут на временно оккупированных Россией территориях, ждут освобождения.

Обмен территорий на гарантии безопасности для Украины — что известно

31 октября издание The Wasington Post написало, что Украина может уступить территории в обмен на гарантии безопасности. По словам журналистов, надежды на абсолютную победу Украины исчезают, поскольку ВСУ теряют свои позиции, а поддержка западных партнеров уменьшается.

14 ноября New York Times сообщал, что власти Украины ставят на первое место гарантии безопасности, а не территорию. По данным журналистов, Киев считает, что гарантии того, что РФ не возобновит агрессию, имеют решающее значение для любого урегулирования российско-украинской войны.

Напомним, Фокус писал, что представители РФ заявили, что они готовы к любым переговорам по Украине, если их начнет Трамп. Посол России при ООН Геннадий Гатилов считает, что избрание Дональда Трампа президентом США открывает возможность диалога между Москвой и Вашингтоном, хотя значительной перезагрузки отношений он не ожидает.