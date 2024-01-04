Білорусь надала свою територію для нападу РФ: чому Україна не відповіла — Маляр

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що вважає Білорусь причетною до війни з того моменту, як ця країна свідомо надала свою територію для запуску ракет.

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Ганна Маляр, колишній заступник міністра оборони України, говорить про те, що Білорусь є сателітом Російської Федерації та повністю залежна від неї. Про це вона заявила в інтерв'ю білоруській газеті "Дзеркало".

Ексзаступниця міністра підкреслила, що у 2022 році були певні комунікації робочого характеру між українськими та білоруськими військовими — на тактичному рівні.

"Це було необхідно, щоб ми вивчили питання ймовірності участі Білорусі у війні. Військові вашої країни (Білорусі. — Ред.) мають дві різні позиції. Немає одностайної думки. Частина категорично була проти воювати, боялися цього і були готові здаватися в полон. А інші були готові виконати будь-який наказ", — згадує Маляр.

Вона підкреслила, що Росія використовувала Білорусь для провокацій, спрямованих у бік країн Євросоюзу.

"Тому допускали всі можливі сценарії. Але Білорусь суверенна держава, і залишалися невеликі припущення, що Лукашенко все-таки поводитиметься самостійно, але виявилося, що ні", — зауважила Маляр.

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Вона додала, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже за дуже багатьма параметрами залежний від Росії. Оскільки він весь час шукає спосіб утриматися при владі, Маляр припускає, що це його плата, він так політично розраховується.

Маляр згадує, наскільки великим було розчарування військового керівництва України після того, як Білорусь, на противагу запевненням Лукашенка, все ж надала свою територію для нападу російських військ на Україну.

"Я скажу, що емоційних речей у Генштабі не було. Потрібно було швидко шукати вихід із ситуації й ухвалювати рішення. Те, що сталося, — було неприємно", — констатувала колишній заступник міністра оборони.

Чому Україна не відповіла Білорусі

На запитання, чому у відповідь на це Україна не атакувала Білорусь, Маляр підкреслила, що ще з 2014 року Київ демонструє дотримання правил і звичаїв війни, на відміну від Росії.

"Ми не цілимося по території інших держав. Україна здійснює удари по наших тимчасово окупованих територіях і військових об'єктах на території ворога", — запевнила вона.

В якому статусі щодо російсько-української війни перебуває Білорусь зараз, Маляр наголосила, що вважає її причетною до війни відтоді, як та свідомо надала свою територію для запуску ракет.

"У кримінальному праві є таке поняття, як співучасть. Україна як держава це питання не ставить, ми зараз не говоримо про офіційну позицію, тільки приватну — з правового погляду", — пояснила Маляр цю ситуацію як юрист.

Чи може Білорусь зараз вступити у війну на боці РФ, колишній заступник міністра зауважила, що все залежить від однієї людини, яка утримує владу в Білорусі.

"Я можу тільки дати пораду, що потрібно залишатися в міжнародно-правовому полі і не потрібно брати участь у цій війні. Це буде абсолютно згубний вибір", — підсумувала вона і підтвердила, що з боку Білорусі немає дій, які б створювали довіру до неї.

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Фокус писав, що представники Росгвардії переймають досвід внутрішніх військ Республіки Білорусь. Російська делегація прилетіла до Білорусі на літаку Ту-154 (RF-85135), який належить Росгвардії. Візит відбувся 26-27 грудня 2023 року, розповіли в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

Крім того, Фокус повідомляв: ексзаступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська виснажують ЗСУ понад рік, щоб домогтися нового прориву на передовій лінії.