"Відбувається роздмухування": було 4 хвилі вкидань про "конфлікт" Зеленського із Залужним, — Маляр

Як розповіла ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр, Верховний головнокомандувач і головнокомандувач ЗСУ не конфліктують, хоча у них можуть бути різні погляди на ту чи іншу ситуацію.

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Було 4 хвилі вкидань про те, що президент України Володимир Зеленський має серйозний конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це розповіла колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю виданню LIGA.net.

Вона зазначила, що вкидання починають росіяни, а вже в Україні їх підхоплювали. Однак насправді Верховний головнокомандувач і головнокомандувач ЗСУ не конфліктують, хоча в них можуть бути різні погляди на ту чи іншу ситуацію.

"Є робочі дискусії, але це нормально і не потрібно робити з цього сенсацію", — пояснила Маляр.

За її словами, всі розмови на тему викликають у частини населення сумніви. Вона вважає, що команді Міноборони вдалося впоратися з цими вкиданнями. Було проведено опитування, згідно з результатами якого 90% українців не вірять у конфлікт між Зеленським і Залужним.

Однак, як сказала Маляр, заперечення чи спростування вкидань не працює, адже люди більше схильні вірити тій інформації, яку отримають першою.

"Вони вже стільки крутять цю історію з конфліктом, що ці спростування вже, мабуть, безглузді. Тому що всі розуміють, що це просто відбувається роздмухування", — зазначила Маляр.

На її думку, необхідно вести серйозну інформаційну політику, яка показувала б, чим займаються Залужний і Зеленський, як ухвалюють рішення, як функціонує апарат. На цій та інших темах може спекулювати Росія.

Анна Маляр про конфлікт Залужного і Зеленського (дивитися з 48:26)

Нагадаємо, що 10 листопада очільник Офісу президента України Андрій Єрмак пролив світло на стосунки між Зеленським і Залужним під час війни. За його словами, керівники перебувають у постійному діалозі та працюють 24/7, а також зазначив, що воєнний стан передбачає постійний розвиток.