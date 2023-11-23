"Происходит раздувание": было 4 волны вбросов про "конфликт" Зеленского с Залужным, – Маляр

Как рассказала экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, Верховный главнокомандующий и главнокомандующий ВСУ не конфликтуют, хотя у них могут быть разные взгляды на ту или иную ситуацию.

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Было 4 волны вбросов о том, что президент Украины Владимир Зеленский имеет серьезный конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом рассказала бывшая замминистра обороны Анна Маляр в интервью изданию LIGA.net.

Она отметила, что вбросы начинают россияне, а уже в Украине их подхватывали. Однако на самом деле Верховный главнокомандующий и главнокомандующий ВСУ не конфликтуют, хотя у них могут быть разные взгляды на ту или иную ситуацию.

"Есть рабочие дискуссии, но это нормально и не нужно делать из этого сенсацию", – объяснила Маляр.

По ее словам, все разговоры по теме вызывают у части населения сомнения. Она считает, что команде Минобороны удалось справиться с этими вбросами. Был проведен опрос, согласно результатам которого 90% украинцев не верят в конфликт между Зеленским и Залужным.

Однако, как сказала Маляр, отрицает или опровержение вбросов не работает, ведь люди больше склонны верить той информации, которую получат первой.

"Они уже столько крутят эту историю с конфликтом, что эти опровержения уже, пожалуй, бессмысленны. Потому что все понимают, что это просто происходит раздувание", – отметила Маляр.

По ее нению, необходимо вести серьезную информационную политику, которая показывала бы, чем занимаются Залужный и Зеленский, как принимаются решения, как функционирует аппарат. На этой и других темах может спекулировать Россия.

Анна Маляр о конфликте Залужного и Зеленского (смотреть с 48:26)

Напомним, что 10 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пролил свет на отношения между Зеленским и Залужным во время войны. По его словам, руководители находятся в постоянном диалоге и работают 24/7, а также отметил, что военное положение предусматривает постоянное развитие.