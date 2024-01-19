Могут направить против Польши: Лукашенко заявил, что Путин "подарил" ему ядерные ракеты

По словам белорусского политика Александра Лукашенко, гарантии, данные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.

Related video

Беларусь безвоздмездно получила тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер" от России за счет своих финансовых ресурсов. Об этом заявил белорусский политик Александр Лукашенко во время визита на автомобильный завод в Минской области, которого цитирует "РИА Новости".

"Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как "Искандер", — сказал белорусский лидер.

Глава Беларуси отметил, что применение тактических комплексов и ядерных ракет обязательно подразумевает строгое соблюдение определенного протокола. Кроме того, активация этих вооружений требует получения резолюций от нескольких высокопоставленных чиновников.

В марте 2023 года Лукашенко уже охарактеризовал тактические ядерные ракеты, которые Владимир Путин предполагал разместить в Беларуси, как "национальные" или "собственные".

"И не надо говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости", — сказал Лукашенко. Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое. "Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои народы", — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, полученные из Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси. Президент отметил, что гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены", что вынудило Беларусь вернуть ядерное оружие на свою территорию.

В начале 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал начало строительства хранилищ для тактического ядерного вооружения в Беларуси, а также запланировал переоборудование белорусских Военно-воздушных сил для использования ракет системы "Искандер". Это решение было представлено как ответ на поставки Украине снарядов с обедненным ураном, которые, по мнению Путина, имеют некоторое отношение к ядерным технологиям.

Напомним, что Россия разворачивает ядерное оружие в Беларуси рядом с границами НАТО, чтобы заставить Альянс прекратить военную поддержку Украины.

Также руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ снимает утилизированные и находящиеся на складах Росатома ядерные боеголовки для Точки-У и передает их в Беларусь.