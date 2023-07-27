Путін іде проти НАТО: Москва почала підготовлювати Лукашенка до війни з Альянсом

Як і перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль за підтримки політичного керівництва Білорусі створює кризову ситуацію на кордоні з Польщею. В хід вже пішли прямі погрози вторгнення найманців ПВК "Вагнер" та переписування історії. Фокус дізнавався, про що три дні домовлялися Путін з Лукашенком та яка вірогідність вторгнення в Польщу.

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Олександр Лукашенко, який мало не щомісяця зустрічається особисто з президентом РФ Володимиром Путіним, знову здійснив вояж до Росії. Цього разу візит політика тривав понад три дні та включав в себе офіційну та неофіційну частину. Треба звернути увагу на те, що місцева пропаганда особливо наголошувала на їхньому спільному відвідуванні острова Валаам. До радянського вторгнення в 1939-1940 роках, архіпелаг, куди входить цей острів, належав Фінляндії. Про що домовлявся Кремль із Лукашенком та якими можуть бути наслідки спілкування двох союзників у війні проти України.

Путін і Лукашенко починають тиснути на Польщу

Останні дні Путін все частіше повертається до свого особистого бачення і трактування історії. 21 липня під час онлайн-засідання Ради безпеки РФ він згадав, що Польща отримала частину західних земель завдяки Йосипу Сталіну.

"Західні території нинішньої Польщі — подарунок Сталіна полякам. Чи забули наші друзі у Варшаві про це? Ми нагадаємо", — сказав Путін.

Він також заявив, що Польща захопила Вільнюський край, який був частиною Литви, і що країна брала участь у розподілі Чехословаччини внаслідок Мюнхенської змови з Гітлером. І сьогодні нібито готова захопити землі сусідів, якщо зʼявиться така нагода.

Відзначимо, схожі історичні екскурси в історію Путін робив і напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді в хід йшли доводи, що України не існує, як держави, а все, що є на території країни, заснував і побудував СРСР.

У Володимира Путіна своє бачення історії, яке він з задоволенням з монітору передає своєму виборцю Фото: Flickr

Зі свого боку, Лукашенко підіграв Путіну, заявивши, що бійці ПВК "Вагнер" хочуть здійснити екскурсію до польських міст Варшава та Ряшів (останній знаходиться відносно близько від кордону з Україною — 102 км до пропускного пункту Краковець).

"Нас почали напружувати "вагнерівці", просяться на Захід. Дозвольте нам… Я кажу, навіщо вам на Захід? І в тиху ми ж контролюємо, що відбувається. Ну, сходимо на екскурсію до Варшави і Ряшева <… > І в них ось це всередині сидить, Ряшів — це біда. Звичайно, не хотілося їх туди передислокувати, тому що в них настрої погані", — говорив Лукашенко.

Відзначимо, що місто Ряшів є великим залізничним вузлом та транспортним хабом, які задіяні для передачі Україні західної допомоги.

Загроза зі сходу: де може розпочатися війна РФ з НАТО

Перебування ПВК "Вагнер" на території Білорусі вже певний час бентежить польські сили національної безпеки і оборони. Так, вже створено додаткову військову бригаду, яку передислокували на східний кордон Польщі.

Лукашенко також не оминув це питання, продемонструвавши Путіну карту перекидання польських військ до кордонів так званої Союзної держави — по одній бригаді недалеко від Бреста і Гродно.

Після заяв Лукашенка про "бажання ПВК Вагнер" Польща вирішила створити новий військовий інженерний підрозділ поблизу Сувальського коридору. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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Нагадаємо, так званий Сувальський коридор є територією, що одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

До слова, ще у 2018 році видання Business Insider називало цю територію найбільш проблемною через те, що в цій точці близько 100 км спільного кордону у Білоруссю. Тоді Сувальський коридор називали найбільш ймовірним місцем, де розпочнеться війна Росії з НАТО.

Забагато Польщі у розмовах: хто та навіщо створює ІПСО

Фокус вже розповідав, що найманці ПВК "Вагнер" після невдалого заколоту Євгена Пригожина перейшли на територію Білорусі разом з ним. Кремль повідомив, що фінансував найманців з державного бюджету, але згодом заявив, що немає жодного стосунку до найманців. За російським і білоруським законодавством, приватні військові компанії є поза законом.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що саме перебування ПВК "Вагнер" та Пригожина на території Білорусі непокоїть російського президента. Цим пояснюється триденний візит Лукашенка до Росії для більш детального обговорення важливих тем. При цьому аналітики впевнені, що заяви Лукашенка про "екскурсію до Варшави і Ряшева" є частиною інформаційно-психологічної спецоперації проти Заходу.

Той самий Сувальський коридор, який називали найбільш ймовірним місцем, де розпочнеться війна Росії з НАТО Фото: скриншот

На штучний характер психологічного тиску вказує потужна інформаційна кампанія про підготовку "вагнерівців" до вторгнення в Польщу.

Російський правозахисник, засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, відомий своїми сенсаційними інсайтами про ядерний удар по Україні, заявив, що найманців готують до бойових дій на території Європи. В інтервʼю виданню "Гордон" він розповів, що найманці від початку липня вербують нових кандидатів для подальшої спецоперації в Польщі.

Погрози Кремля: навіщо Путіну нагнітання ситуації довкола Польщі

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в розмові з Фокусом підтверджує, що нагнітання ситуації довкола Польщі більше нагадує ІПСО (інформаційно-психологічна спеціальна операція — Ред.) – улюблений інструмент Путіна, як старого спецслужбіста. Цю операцію розробили так, що в ній взяли участь і Путін, і Лукашенко, який йому в цьому добряче підіграв.

"Деякі російські коментатори і оглядачі припускають, що погроза нападу на Польщу є своєрідною фішкою виборчої кампанії Путіна на виборах президента в 2024 році. Фактор присутності ПВК "Вагнер" на кордоні з ЄС є своєрідним гібридним засобом психологічного тиску. Вони хочуть змусити Захід до переговорів під страхом війни в Європі. Деякі західні політики бояться такого розвитку сценарію, саме на них направлено це ІПСО – відчути стан, настрої, думки. Попередньо Караганов лякав ядерним ударом по умовній Познані, то тепер добре підготовлені штурмові загони", — говорить він Фокусу.

Експерт зауважує, що тема загрози "вагнерівців" у Білорусі почала розганятися, мало не 25 червня, одразу після закінчення невдалої спроби заколоту Пригожина.

Чи використає НАТО 5 статтю в разі вторгнення ПВК "Вагнер"

Для Лукашенка ПВК "Вагнер" зараз виконує дві основні задачі: по-перше, навчає білоруську армію. Без перебільшень, "вагнерівці" на сьогодні є одним з найсильніших штурмових підрозділів у світі. По-друге, розв'язують внутрішні проблеми Лукашенка, як боротьба з партизанами, опозиційними рухами опору.

Найманці ПВК "Вагнер" вже отаборилися в Білорусі та виконують покладені на них задачі Фото: Беларускі Гаюн

"Слова і дії двох політиків – це своєрідний тролінг Європи, є пряма загроза перенесення бойових дій на її територію через проксі-формування. ПВК "Вагнер" не має жодного юридичного відношення ні до Білорусі, ні до РФ, фактично є незаконним кримінальним угрупуванням, що може вторгнутися на територію членів НАТО. Тобто, відому пʼяту статтю статуту Альянсу тут не може бути застосовано. Всі ці проблеми мають розв'язувати самостійно Польща і країни Балтії, якщо мова йде про Сувальський коридор. Польща вже відреагувала на це, створивши додаткову військову бригаду, та передислокувала на кордон інженерний батальйон. Нагадаю, основна задача таких батальйонів – поставка на зняття мінних загороджень", — зазначає Фокусу військовий експерт Олег Старіков.

Три дні в Москві: про що домовлялися Путін і Лукашенко

Старіков зазначив, що багатоденний візит Лукашенка до Путіна мав на меті обговорення одразу декількох складових. Насамперед, в Кремлі серйозно вважають, що в майбутньому не уникнути прямої ескалації з НАТО. Тому обговорювалися питання протидії Альянсу, адже Білорусь виступає на першому рубежі оборони так званої "Союзної держави".

"Саме в Білорусі публічно демонструють сили, що можуть бути задіяні проти НАТО. Путін не від доброти своєї передав Лукашенку ОТРК "Іскандер-М", що здатні нести ядерні заряди. Заявлено, що білоруські Су-25 модернізували під можливість нести ядерні заряди, врешті тактична ядерна зброя вже знаходиться на території Білорусі. Сюди ж треба нагадати про комплекси ППО С-400, які Кремль передав Білорусі. Слідкуйте, як тільки зʼявиться інформація, що Головне 12 управління Міноборони РФ розпочало розосередження арсеналу на території Білорусі — це означатиме, що ядерну зброю на території республіки переводять в бойову готовність. Лукашенко дуже хоче мати ключі від цього арсеналу, адже без них його територію будуть використовувати просто як майданчик для запусків", — розповідає Старіков.

Міністерство оборони Польщі створює додаткові бригади для протистояння загрозі вторгнення з Білорусі Фото: NATO

Він вважає, що інформаційно-психологічна кампанія проти Польщі має спровокувати населення тиснути на владу в питанні більшого озброєння армії. Зокрема далі ця вимога буде передаватися НАТО, яке і так вже залучено у технічній допомозі Україні. Тоді може виникнути дискусія, кому Альянс наразі має допомагати більше.

Разом з тим, Фесенко нагадує, що в такій політичній грі для Лукашенка також існують ризики.

"Для Лукашенка тут також є ризики. Якщо він вирішив погратися разом з Путіним в гібридний формат війни, то не треба забувати, що є багато охочих, хто з задоволенням сходив би на екскурсію до Мінська", — говорить політолог.

Він припускає, що наступу не варто чекати ні на Україну, ні на Польщу. В Білорусі знаходяться саме найманці "вагнерівців", вони добре підготовлені та з колосальним досвідом, але без важкої військової техніки, необхідної для воєнних операцій. Тому врешті можна очікувати хіба що прикордонних провокацій, але не більше.

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