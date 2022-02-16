Нацполіція розпочала розслідування хакерських атак на сайти банків ЗСУ та Міноборони

За фактом кібератак на українські вебресурси відкрито кримінальне провадження за двома статтями.

Національна поліція України розпочала розслідування обставин хакерської атаки на сайти українських державних банків Збройних сил України та Міністерства оборони, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Після звернення одного з державних банків кіберполіція розпочала перевірку. Повідомляється, що зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі вебсервісів "ПриватБанку" й "Ощадбанку", роботу яких вдалося відновити до 19:30, 15 лютого. Також атаки зазнали сайти Міноборони та ЗСУ.

"За цим фактом Головне слідче Управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (навмисне масове поширення повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 15 лютого "ПриватБанк" зазнав хакерської атаки через яку деякий час не працювали банкомати та термінали самообслуговування.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що портал державних послуг "Дія" зазнав потужної DDOS-атаки з Китаю та РФ. Фокус зафіксував збій у роботі "Дії" о 21:40 за київським часом.