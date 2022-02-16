Нацполиция начала расследование хакерских атак на сайты банков ВСУ и Минобороны

По факту кибератак на украинские веб-ресурсы открыто уголовное производство по двум статьям.

Национальная полиция Украины начала расследование обстоятельств хакерской атаки на сайты украинских государственных банков Вооруженных силу Украины и Министерства обороны, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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После обращения одного из государственных банков киберполиция начала проверку. Сообщается, что злоумышленники совершили мощные DDOS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка", работу которых удалось восстановить к 19:30, 15 февраля. Также атаке подверглись сайты Минобороны и ВСУ.

"По данному факту Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361(несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 15 февраля "ПриватБанк" подвергся хакерской атаке из-за которой некоторое время не работали банкоматы и терминалы самообслуживания.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что портал государственных услуг "Дія" подвергся мощной DDOS-атаке из Китая и РФ. Фокус зафиксировал сбой в работе "Дії" в 21-40 по киевскому времени.