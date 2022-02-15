Портал "Дія" атаковали из России и Китая, — Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации заверил, что киберэксперты смогли успешно отбить DDOS-атаку. Сайт diia.gov.ua и приложение "Дія" работают в обычном режиме.

15 февраля приблизительно в 20.00 портал государственных услуг "Дія" подвергся мощной DDOS-атаке из Китая и РФ. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Первоначальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита". Для пользователей "Дія" атака осталась незаметной", — написал Федоров.

По словам чиновника, после масштабных хакерских атак на украинские банки, атака на "Дію" было ожидаема.

[ + – ] Фиксация DDOS-атаки на портал "Дия"

Министр добавил, что украинские киберспециалисты, которые защищают портал, "максимально мобилизованы и сконцентрированы".

Редакторы издания Фокус зафиксировали сбои работе портала "Дія" в 21-40 по киевскому времени.

[ + – ] Сбой в работе портала "Дия"

Как ранее Фокус писал, что 15 февраля некоторые госсайты подверглись масштабной кибератаке. Хакерам удалось на время вывести из строя сервисы нескольких банков, в том числе "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Жертвами DDOS-атак также стали порталы силовых структур Украины: МВД, Министерства обороны и Вооруженных сил. По состоянию на 22.40 15 февраля, сайты минобороны и ВСУ свою работу не возобновили.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что 15 февраля станет критическим днем в плане информационных атак на Украину. Он предупредил, что в этот день произойдет усиленное нагнетание паники в стране в связи с угрозой нового вторжения армии РФ. Министр заверил, что полиция держит ситуацию в стране под контролем.