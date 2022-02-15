"Сегодня критический день в плане информационных атак на Украину", — Монастырский (видео)

В ходе обращения к украинцам глава МВД заверил, что ситуация в стране стабильная, а полиция усиленно охраняет стратегические объекты.

Власти Украины ожидают, что 15 февраля произойдет усиленное нагнетание паники в стране в связи с угрозой нового вторжения армии РФ. Об этом в своем видеообращении заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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"Уважаемые украинцы, сегодня критический день с точки зрения появления сотен фейков и неправдивых сообщений, целью которых будет нагнетание страха и паники среди нас. Через соцсети будут разгоняться апокалиптические новости на любой вкус", — предупредил он.

Денис Монастырский также заверил, что ситуация в стране стабильная, а коммунальные предприятия, транспортная и энергетическая инфраструктура работают в обычном режиме.

Министр напомнил, что с 14 по 19 февраля личный состав полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

"Этим утром на улицы городов и сел вышли дополнительные патрули полицейских и нацгвардейцев. Под охрану взяты самые важные объекты критической инфраструктуры и транспорта. Усиленный режим работы правоохранителей — это не дополнительный повод для паники, это о защите и полной готовности к любым вызовам", — сказал Денис Монастырский.

Министр также заявил, что МВД — "надежный тыл для вооруженных сил Украины".

Как ранее писал Фокус, 15 февраля многие пользователей соцсетей стали публиковать СМС-сообщения, присланных неизвестными с польских номеров, о сбоях в работе банкоматов "ПриватБанка". Позже в Нацполиции и "ПриватБанке" заявили, что эта информация — фейк и что банкоматы работают в штатном режиме. Правоохранители ищут причастных к распространению дезинформации.

Напомним, по данным немецкого издания Der Spiegel, ЦРУ считает, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в среду 16 февраля.