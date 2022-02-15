"Сьогодні критичний день щодо інформаційних атак на Україну", — Монастирський (відео)

У процесі звернення до українців глава МВС запевнив, що ситуація в країні є стабільною, а поліція посилено охороняє стратегічні об'єкти.

Влада України очікує, що 15 лютого відбудеться посилене нагнітання паніки в країні в зв'язку із загрозою нового вторгнення армії РФ. Про це у своєму відеозверненні заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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"Шановні українці, сьогодні критичний день з погляду появи сотень фейків і неправдивих повідомлень, метою яких буде нагнітання страху та паніки серед нас. Через соцмережі розганятимуться апокаліптичні новини на будь-який смак", — попередив він.

Денис Монастирський також запевнив, що ситуація у країні стабільна, а комунальні підприємства, транспортна й енергетична інфраструктура працюють у звичайному режимі.

Міністр нагадав, що з 14 по 19 лютого особовий склад поліції України переведено на посилений режим несення служби.

"Цього ранку на вулиці міст і сіл вийшли додаткові патрулі поліцейських і нацгвардійців. Під охорону взято найважливіші об'єкти критичної інфраструктури та транспорту. Посилений режим роботи правоохоронців — це не додатковий привід для паніки, це про захист і повну готовність до будь-яких викликів", — сказав Денис Монастирський.

Міністр також заявив, що МВС є "надійним тилом для збройних сил України".

Як раніше писав Фокус, 15 лютого багато користувачів соцмереж почали публікувати СМС-повідомлення, надісланих невідомими з польських номерів, про збої в роботі банкоматів "ПриватБанку". Пізніше в Нацполіції та "ПриватБанку" заявили, що ця інформація — фейк і що банкомати працюють у штатному режимі. Правоохоронці шукають причетних до поширення дезінформації.

Нагадаємо, за даними німецького видання Der Spiegel, ЦРУ вважає, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення до України у середу 16 лютого.