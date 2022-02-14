Поліцейських переводять на посилений режим несення служби, — Нацполіція
З 14 по 19 лютого кількість патрулів у містах буде збільшено, органи влади візьмуть під охорону, а оперативна ситуація в країні відстежуватиметься цілодобово.
Із сьогоднішнього дня особовий склад Національної поліції України нестиме службу в посиленому режимі. Про це на сайті відомства повідомив голова НПУ Ігор Клименко.
Посилений режим несення служби передбачає збільшення кількості патрулів, які гарантують публічну безпеку та порядок на вулицях. Також буде розгорнуто додаткові ситуаційні центри для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні. Низка об'єктів критичної інфраструктури буде взята під охорону, це — органи державної влади та місцевого самоврядування.
"Запроваджуємо посилення, щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції — це не додатковий привід для паніки. Це про захист і повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!" — йдеться у повідомленні Нацполіції.
Нагадаємо, згідно з "Інструкцією про порядок переведення органів Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності" посилений варіант несення служби запроваджується у разі:
- повідомлення про обставини (події), які можуть призвести або призвели до загострення оперативної ситуації, можуть створити або створили загрозу життю (здоров'ю) громадян, їхнім конституційним правам і свободам;
- виникнення масових заворушень, що супроводжуються обмеженням певних права та свободи людини;
- виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення особливо важливих об'єктів або окремих місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує функціонування органів державної влади й органів місцевого самоврядування;
- скоєння терористичних актів;
- виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що створюють загрозу життю і здоров'ю велику кількість населення;
- спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного устрою України шляхом насильства.
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