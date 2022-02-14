Поліцейських переводять на посилений режим несення служби, — Нацполіція

З 14 по 19 лютого кількість патрулів у містах буде збільшено, органи влади візьмуть під охорону, а оперативна ситуація в країні відстежуватиметься цілодобово.

Із сьогоднішнього дня особовий склад Національної поліції України нестиме службу в посиленому режимі. Про це на сайті відомства повідомив голова НПУ Ігор Клименко.

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Посилений режим несення служби передбачає збільшення кількості патрулів, які гарантують публічну безпеку та порядок на вулицях. Також буде розгорнуто додаткові ситуаційні центри для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні. Низка об'єктів критичної інфраструктури буде взята під охорону, це — органи державної влади та місцевого самоврядування.

"Запроваджуємо посилення, щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції — це не додатковий привід для паніки. Це про захист і повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!" — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Нагадаємо, згідно з "Інструкцією про порядок переведення органів Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності" посилений варіант несення служби запроваджується у разі:

повідомлення про обставини (події), які можуть призвести або призвели до загострення оперативної ситуації, можуть створити або створили загрозу життю (здоров'ю) громадян, їхнім конституційним правам і свободам;

виникнення масових заворушень, що супроводжуються обмеженням певних права та свободи людини;

виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення особливо важливих об'єктів або окремих місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує функціонування органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

скоєння терористичних актів;

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що створюють загрозу життю і здоров'ю велику кількість населення;

спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного устрою України шляхом насильства.

Нагадаємо, експерти дослідницького проєкту Conflict Intelligence Team повідомили, що російська армія незабаром досягне готовності до вторгнення в Україну. Для цього РФ підготувала Росгвардію, "кадировців", авіацію, сухопутні війська та флот.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія перекидає в Україну 1-у гвардійську танкову армію. Очевидці зафіксували перевезення військової техніки залізницею з полігону під Воронежем. Танки помітили за 15 кілометрів від кордону з Україною.