Полицейских переводят на усиленный режим несения службы, - Нацполиция

С 14 по 19 февраля количество патрулей в городах будет увеличено, органы власти возьмут под охрану, а оперативная обстановка в стране будет отслеживаться круглосуточно.

С сегодняшнего дня личный состав Национальной полиции Украины будет нести службу в усиленном режиме. Об этом на сайте ведомства сообщил глава НПУ Игорь Клименко.

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Усиленный режим несения службы предусматривает увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах. Также будут развернуты дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране. Ряд объектов критической инфраструктуры будут взяты под охрану, это — органы государственной власти и местного самоуправления.

"Вводим усиление чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" — говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, согласно "Инструкции о порядке перевода органов Национальной полиции Украины на усиленный вариант служебной деятельности" усиленный вариант несения службы вводится в случае:

сообщении об обстоятельствах (событиях), которые могут привести или привели к обострению оперативной обстановки, могут создать или создали угрозу жизни (здоровью) граждан, их конституционным правам и свободам;

возникновении массовых беспорядков, сопровождающихся ограничением определенных прав и свобод человека;

возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирования или захвата особо важных объектов или отдельных местностей, что угрожает безопасности граждан и нарушает функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления;

совершения террористических актов;

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, создающих угрозу жизни и здоровью большому количеству населения;

попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия.

Напомним, эксперты исследовательского проекта Conflict Intelligence Team сообщили, что российская армия в скором времени достигнет готовности к вторжению в Украину. Для этого РФ подготовила Росгвардию, "кадыровцев", авиацию, сухопутные войска и флот.

Ранее Фокус сообщал, что Россия перебрасывает к Украине 1-ю гвардейскую танковую армию. Очевидцы зафиксировали перевозку военной техники по железной дороге с полигона под Воронежем. Танки заметили в 15 километрах от границы с Украиной.