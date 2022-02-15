Портал "Дія" атакували з Росії та Китаю, — Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації запевнив, що кіберексперти змогли успішно відбити DDOS-атаку. Сайт diia.gov.ua та додаток "Дія" працюють у звичайному режимі.

15 лютого приблизно о 20:00 портал державних послуг "Дія" зазнав потужної DDOS-атаки з Китаю та РФ. Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася з Чехії та Узбекистану. І знову була відбита". Для користувачів "Дія" атака залишилася непомітною", — написав Федоров.

За словами чиновника, після масштабних атак хакерів на українські банки, атака на "Дію" була очікувана.

[ + – ] Фіксація DDOS-атаки на портал "Дія"

Міністр додав, що українські кіберфахівці, які захищають портал, "максимально мобілізовані та сконцентровані".

Редактори видання Фокус зафіксували збої роботи порталу "Дія" о 21-40 за київським часом.

[ + – ] Збій у роботі порталу "Дія"

Фокус раніше писав, що 15 лютого деякі держсайти зазнали масштабної кібератаки. Хакерам вдалося на якийсь час вивести з ладу сервіси кількох банків, зокрема "ПриватБанку" та "Ощадбанку". Жертвами DDOS-атак також стали портали силових структур України: МВС, Міністерства оборони та Збройних Сил. Станом на 22:40 15 лютого сайти міноборони та ЗСУ свою роботу не відновили.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що 15 лютого стане критичним днем у плані інформаційних атак на Україну. Він попередив, що цього дня відбудеться посилене нагнітання паніки в країні через загрозу нового вторгнення армії РФ. Міністр запевнив, що поліція тримає ситуацію у країні під контролем.