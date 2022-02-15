Портал "Дія" атакували з Росії та Китаю, — Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації запевнив, що кіберексперти змогли успішно відбити DDOS-атаку. Сайт diia.gov.ua та додаток "Дія" працюють у звичайному режимі.
15 лютого приблизно о 20:00 портал державних послуг "Дія" зазнав потужної DDOS-атаки з Китаю та РФ. Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася з Чехії та Узбекистану. І знову була відбита". Для користувачів "Дія" атака залишилася непомітною", — написав Федоров.
За словами чиновника, після масштабних атак хакерів на українські банки, атака на "Дію" була очікувана.
Міністр додав, що українські кіберфахівці, які захищають портал, "максимально мобілізовані та сконцентровані".
Редактори видання Фокус зафіксували збої роботи порталу "Дія" о 21-40 за київським часом.
Фокус раніше писав, що 15 лютого деякі держсайти зазнали масштабної кібератаки. Хакерам вдалося на якийсь час вивести з ладу сервіси кількох банків, зокрема "ПриватБанку" та "Ощадбанку". Жертвами DDOS-атак також стали портали силових структур України: МВС, Міністерства оборони та Збройних Сил. Станом на 22:40 15 лютого сайти міноборони та ЗСУ свою роботу не відновили.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що 15 лютого стане критичним днем у плані інформаційних атак на Україну. Він попередив, що цього дня відбудеться посилене нагнітання паніки в країні через загрозу нового вторгнення армії РФ. Міністр запевнив, що поліція тримає ситуацію у країні під контролем.