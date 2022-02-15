"ПриватБанк" витримав DDoS-атаку, банкомати та термінали почали працювати, — пресслужба

Наразі, за словами прессекретаря банку Олега Серги, спостерігається нестабільність у доступі до інтернет-банкінгу "Приват24".

У вівторок, 15 лютого, "ПриватБанк" протягом кількох годин витримав DDoS-атаку. Про це Фокусу розповів прессекретар державного банку Олег Серга.

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За його словами, збій у "ПриватБанку", який був зафіксований 15 лютого, пов'язаний із масштабною атакою.

Олег Серга наголосив, що протягом години також не працювали банкомати та термінали самообслуговування, але з 16:30 роботу цих сервісів було відновлено.

"Наразі ми спостерігаємо нестабільність у доступі до Приват24", — продовжив прессекретар "ПриватБанку" в коментарі Фокусу.

Олег Серга також запевнив, що державний банк наразі докладає всіх зусиль, щоб забезпечити клієнтам доступ до всіх послуг.

Нагадаємо, 15 лютого клієнтам "ПриватБанку" стали надходити повідомлення про збій у роботі банкоматів державного банку. СМС розсилалися громадянам з телефонного номера, який має код Польщі. У кіберполіції відреагували на повідомлення про збій у роботі банкоматів та назвали ці повідомлення частиною інформаційної атаки.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при РНБО, коментуючи кібератаку на ПриватБанк, повідомив, що вкладам українців нічого не загрожує. За даними відомства, зловмисники направили свої дії лише на інтернет-банкінг "Приват24".