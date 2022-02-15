В Україні перестали працювати сайти МВС та Міністерства оборони. Сайт ЗСУ працює зі збоями

Порушення роботи урядових сайтів спостерігається понад годину.

Портали Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони перестали працювати 15 лютого після 18:00. Сайт Збройних сил України працює зі збоями, на ньому не відображаються фотографії. Імовірно, сайти відомств зазнають масованих хакерських атак.

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[ + – ] Фото: скріншот. Сайт Міністерства оборони України

"Не вдається отримати доступ до сайту", — повідомляється під час спроби зайти на головну сторінку порталу.

[ + – ] Фото: скріншот. Сайт Збройних сил України

Сайт Збройних сил України почав працювати зі збоями. На ньому перестали вантажитися фотографії.

[ + – ] Фото: скріншот. Сайт Міністерства внутрішніх справ України

Сайт Міністерства внутрішніх справ (МВС) України також піддається кібератаці.

Нагадаємо, сьогодні ПриватБанк зазнав хакерської атаки: не працює сайт та мобільний додаток. За словами народного депутата Олександра Дубінського, причиною збою стала масована DDoS-атака з боку хакерів, яка спостерігається вже кілька годин. У РНБО запевнили, що загрози вкладам у ПриватБанку немає, а кібератака була направлена лише на додаток "Приват24".

У РНБО також повідомили, що перебої спостерігаються в роботі "Ощадбанку", який зазнав DDoS-атаки. Система банку "Ощад24/7" була тимчасово недоступна. Пізніше в коментарі Фокусу пресслужба банку розповіла, що наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи програми. Причина – додаткове навантаження на канали зв'язку.

Тим часом, влада США та країн ЄС готує свої банки до можливих кібератак з боку Росії. Європейські та американські регулятори вважають, що РФ атакуватиме західні банки у відповідь на антиросійські санкції, які введуть у разі нового вторгнення Росії в Україну.