Ощадбанк зазнав DDoS-атаки: неможливо зайти в систему Ощад24/7

У коментарі Фокусу пресслужба банку розповіла, що наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи програми. Причина – додаткове навантаження на канали зв'язку.

П'ятнадцятого лютого стався збій у роботі Ощадбанку. Як повідомили Фокусу в пресслужбі фінустанови, наразі спостерігається уповільнення входу в систему Ощад24/7.

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"Ощадбанк інформує про те, що зазнав DDoS-атаки. При цьому всі системи банку захищені та працюють у штатному режимі. Наразі спостерігається лише уповільнення входу в систему Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв'язку", — йдеться в офіційній заяві.

При спробі зайти на сайт www.oschadbank.ua він, дійсно, довго завантажується, а потім видає 502 помилку. Це означає, що в роботі серверів банку є проблеми.

[ + – ] Проблеми із сайтом Ощадбанку oschadbank.ua

У пресслужбі підтвердили факт того, що мобільний додаток також працює повільно.

"Приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Ми разом працюємо над тим, щоб відновити штатну швидкість роботи системи", — додали у пресслужбі фінустанови.

Раніше стало відомо, що ДДОС-атаки зазнав і ПриватБанк. Зокрема, неможливо зайти на сайт Приват24, а також в аналогічну програму. Раніше у соцмережах поширювали інформацію про те, що банкомати Привату не працюють. Повідомлення надсилали з номера, який має код Польщі. У кіберполіції заявили, що це інформаційна атака.

У РНБО заявили, що хакери атакували програму Приват24 і запевнили, що вкладам нічого не загрожує. Також у відомстві зазначили, що спостерігаються перебої в роботі держбанку Ощадбанк, і назвали ці кібератаки "тактикою дрібних пакостей".