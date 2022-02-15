Ощадбанк подвергся DDoS-атаке: невозможно зайти в систему Ощад24/7

В комментарии Фокусу пресс-служба банка рассказала, что сейчас наблюдается только замедление входа в систему приложения. Причина – дополнительная нагрузка на каналы связи.

Пятнадцатого февраля произошел сбой в работе Ощадбанка. Как сообщили Фокусу в пресс-службе финучреждения, на данный момент наблюдается замедление входа в систему Ощад24/7.

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"Ощадбанк информирует о том, что подвергся DDoS-атаке. При этом все системы банка защищены и работают в штатном режиме. В настоящее время наблюдается только замедление входа в систему Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузки на каналы связи", — говорится в официальном заявлении.

При попытке зайти на сайт oschadbank.ua он действительно долго загружается, а потом выдает 502 ошибку. Это означает, что в работе серверов банка есть проблемы.

[ + – ] Проблемы с сайтом Ощадбанка oschadbank.ua

В пресс-службе подтвердили факт того, что мобильное приложение тоже работает медленно.

"Приносим извинения за возможные временные неудобства. Мы вместе работаем над тем, чтобы восстановить штатную скорость работы системы", — добавили в пресс-службе финучреждения.

Ранее стало известно, что ДДОС-атаке подвергся и ПриватБанк. В частности, невозможно зайти на сайт Приват24, а также в аналогичное приложение. Ранее в соцсетях распространяли информацию о том, что банкоматы Привата не работают. Сообщения отправляли с номера, имеющего код Польши. В Киберполе заявили, что это — информационная атака.

В СНБО заявили, что хакеры атаковали приложение Приват24 и заверили, что вкладам ничего не грозит. Также в ведомстве отметили, что наблюдаются перебои в работе госбанка Ощадбанк, и назвали эти кибератаки "тактикой мелких пакостей".