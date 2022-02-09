Влада ЄС і США готує свої банки до російських кібератак, — Reuters

Європейські й американські регулятори вважають, що РФ атакуватиме західні банки у відповідь на антиросійські санкції, які введуть у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) готує банки ЄС до можливих кібератак, які спонсоруватиме Росія. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, "обізнані з цього питання".

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Очікується, що кібератаки будуть пов'язані з можливим вторгненням РФ в Україну.

"У той час як регулятор був зосереджений на звичайних шахрайствах, які процвітали під час пандемії, українська криза переключила його увагу на кібератаки, ініційовані з Росії", — сказав один із джерел, додавши, що ЄЦБ "ставив банкам запитання про їхній захист".

За словами інформатора Reuters, банки проводили симуляції можливої кібервійни, щоб перевірити свою здатність відбивати атаки хакерів. Чи були успішні результати навчань, джерела агентства не повідомляють.

Протистояння між Росією та Україною, пише Reuters, стривожило європейських політичних і ділових лідерів. Вони побоюються, що велика війна в Східній Європі завдасть шкоди всьому регіону.

Про можливі російські кібератаки на банківський сектор попереджають і в США. Так, наприкінці січня Департамент фінансових послуг Нью-Йорка офіційно попередив фінансові установи, що Росія відповість хакерськими атаками на санкції США, які будуть введені, якщо РФ знову вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, 14 січня хакери зламали сайти українських урядових структур, включаючи Кабмін, МЗС, МВС, ДСНС, казначейства та портал "Дія". На деяких зламаних сторінках з'явилися повідомлення з погрозами на адресу українців українською, російською та польською мовами.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики України, цю кібератаку здійснила Росія.