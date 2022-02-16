Росія з початку лютого здійснила 60 дезінформаційних атак, – Ткаченко (відео)
Для того, щоб ефективно протистояти "ментальній зброї" росіян, вважає міністр культури та інформаційної політики, необхідно розуміти що таке медіаграмотність і розвивати навички критичного мислення.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час "Марафону єднання" заявив, що з початку лютого 2022 року Центр протидії дезінформації в Україні зафіксував 60 дезінформаційних атак. Переважна більшість фейків іманіпуляцій російських ЗМІ пов'язані із відносинами України та Заходу, українською економікою та системою охорони здоров'я.
За словами міністра, Росія використовує свої ЗМІ не для поширення інформації чи будь-яких знань, а як ментальну зброю. За таких умов, вважає Ткаченко, в Україні необхідно консолідувати суспільство для того, щоб протистояти паніці та хаосу.
Міністр зазначив, що Росія використовує інформацію для того, щоб упливати на наше суспільство — 90% дезінформації належить до тем зовнішньополітичних відносин, економіки України та її системи охорони здоров'я, а 10% — до ОРДЛО.
Щоб протистояти російській дезінформації, необхідно розвивати навички критичного мислення та медіаграмотності, переконаний Ткаченко.
"Ми запустили платформу "Фільтр". Це віртуальна платформа, яка об'єднує багато NGO (некомерційних організацій), які працюють у цій сфері. Ви можете приєднатися до неї та розуміти, що таке медіаграмотність, тому що елементарні навички дозволяють... спокійно розпізнавати, що — фейк, а що — не фейк", — сказав міністр.
У контексті інформаційного протистояння РФ, Ткаченко анонсував курси медіаграмотності, які працюватимуть у школах, та платформу "UA Разом", яка надаватиме офіційну інформацію державних органів. Платформа надасть можливість відслідковувати брифінги українських чиновників, офіційну інформацію державних установ – міністерств, Офісу президента України, силових та інших відомств.
Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський попередив про нагнітання паніки в країні через загрозу нового вторгнення армії РФ. При цьому чиновник зазначив, що ситуація в Україні є стабільною, і вся інфраструктура країни працює у звичайному режимі.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) попередила про масовий злам акаунтів українських користувачів Facebook. Фахівці просять не відкривати невідомі посилання, тому що це може призвести до витоку даних.