Росія з початку лютого здійснила 60 дезінформаційних атак, – Ткаченко (відео)

Для того, щоб ефективно протистояти "ментальній зброї" росіян, вважає міністр культури та інформаційної політики, необхідно розуміти що таке медіаграмотність і розвивати навички критичного мислення.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час "Марафону єднання" заявив, що з початку лютого 2022 року Центр протидії дезінформації в Україні зафіксував 60 дезінформаційних атак. Переважна більшість фейків іманіпуляцій російських ЗМІ пов'язані із відносинами України та Заходу, українською економікою та системою охорони здоров'я.

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[ + – ] Виступ Олександра Ткаченка (дивитися з 1:35:15)

За словами міністра, Росія використовує свої ЗМІ не для поширення інформації чи будь-яких знань, а як ментальну зброю. За таких умов, вважає Ткаченко, в Україні необхідно консолідувати суспільство для того, щоб протистояти паніці та хаосу.

Міністр зазначив, що Росія використовує інформацію для того, щоб упливати на наше суспільство — 90% дезінформації належить до тем зовнішньополітичних відносин, економіки України та її системи охорони здоров'я, а 10% — до ОРДЛО.

Щоб протистояти російській дезінформації, необхідно розвивати навички критичного мислення та медіаграмотності, переконаний Ткаченко.

"Ми запустили платформу "Фільтр". Це віртуальна платформа, яка об'єднує багато NGO (некомерційних організацій), які працюють у цій сфері. Ви можете приєднатися до неї та розуміти, що таке медіаграмотність, тому що елементарні навички дозволяють... спокійно розпізнавати, що — фейк, а що — не фейк", — сказав міністр.

У контексті інформаційного протистояння РФ, Ткаченко анонсував курси медіаграмотності, які працюватимуть у школах, та платформу "UA Разом", яка надаватиме офіційну інформацію державних органів. Платформа надасть можливість відслідковувати брифінги українських чиновників, офіційну інформацію державних установ – міністерств, Офісу президента України, силових та інших відомств.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський попередив про нагнітання паніки в країні через загрозу нового вторгнення армії РФ. При цьому чиновник зазначив, що ситуація в Україні є стабільною, і вся інфраструктура країни працює у звичайному режимі.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) попередила про масовий злам акаунтів українських користувачів Facebook. Фахівці просять не відкривати невідомі посилання, тому що це може призвести до витоку даних.