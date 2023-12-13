Российский ракетный корабль не прошел испытания: ему придумали новую "функцию", — ВМС (видео)

По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, в целом россияне из запланированных пяти произвели для своего флота уже четыре корабля. Один поразили ВСУ, еще один "защищает" ПВО, а остальные — до сих пор испытывают.

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ВС РФ используют свой новый ракетный корабль проекта "Каракурт" для того, чтобы прикрывать работу ПВО в Крыму. Об этом во время брифинга 13 декабря рассказал спикер командования Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Два носителя фактически проходят только испытания, они даже не в строю. А один из носителей крылатых ракет — малый ракетный корабль проекта "Каракурт" — сейчас используется в пункте базирования в Севастополе как корабль прикрытия ПВО", — сказал он.

Спикер объяснил, что речь идет о "Циклоне". Он был спущен на воду еще два года назад, но не может пройти испытания и до сих пор как носитель не использовался.

"Это относительно новый корабль, но новый он только в смысле даты производства. Это малый ракетный корабль, который является носителем крылатых ракет, но его используют для прикрытия воздушного пространства", — отметил Плетенчук.

Военный проинформировал, что сейчас Россия строит малые ракетные корабли класса "Каракурт" в Татарстане. Всего их должно было быть в составе Черноморского флота РФ пять. Три оккупанты достроили в Керчи — "Циклон", "Амур" и "Аскольд". Последний недавно был поражен ВСУ.

"Его сейчас вытащили из воды, он стоит на причале. Его, скорее всего, будут ремонтировать или что-то другое с ним делать", — передал представитель ВМС.

"Амур" же до сих пор находится в Новороссийске — на ходовых испытаниях. В состав вражеского флота он еще не входит.

Плетенчук добавил, что россияне сейчас, вероятно, испытывают еще один ракетный корабль — "Туча". Последний, пятый корабль — еще на стадии строительства.

Брифинг Дмитрия Плетенчука (про "Каракурт" — с 2:25)

Напомним, 5 декабря корабль "Туча" заметили в Новороссийске. Его строительство было завершено в июне 2023 года.

Поражение ракетного корабля "Аскольд" подтверждали в СтратКоме ВСУ. В соцсетях публиковали фото последствий удара ракеты Storm Shadow/SCALP EG.