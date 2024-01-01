Врятували бронзове погруддя: що відомо по музей Шухевича, який знищили ЗС РФ (фото)

Сам будинок — історичний для українців, тому що з 1949 року це була конспіративна квартира Романа Шухевича. Втрачені меморіальні речі: стіл, крісла, фотель, фортепіано.

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У новорічну ніч уламки збитого ворожого БПЛА Shahed впали на музей генерал-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича, який розташовувався на вулиці Білогорща, 76 у Львові. Більше немає легендарної будівлі, вона повністю зруйнована. Місцева влада повідомила, що збитків завдано на понад 2 мільйони гривень, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його інформацією, втрачені меморіальні речі: стіл, крісла, фотель, фортепіано. "Решту, близько 600 одиниць експонатів, від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони в безпеці", — додав голова ОВА.

Збитки складають 2 мільйони 258 тисяч гривень. За словами Козицького, це лише вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще підраховують.

Музейній команді вдалося врятувати бронзове погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського. Скульптура зазнала лише незначних ушкоджень.

Чим відомий музей Шухевича

Це музей меморіального типу, присвячений постаті головного командира УПА Романа Шухевича, був розташований у будинку, де той загинув. Тут із 1949 року була конспіративна квартира генерал-хорунжого. Музей було відкрито 23 жовтня 2001 року коштом Товариства вояків УПА в США імені генерал-хорунжого Тараса Чупринки.

Будинок мав два поверхи. На першому поверсі було розташовано п'ять тематичних зал. Другий поверх відтворював побут Головного командира УПА під час перебування його на цій підпільній квартирі в період 1948 — 1950 років.

При вході на горище була криївка, а фактично — перегородка, що відокремлювала горище від кімнати подвійною дощатою стіною. Вхід у криївку здійснювався зі сходового майданчика. Саме цим входом користувався Роман Шухевич, коли вступив в останній бій із підрозділами МДБ 5 березня 1950 року. Сходи збережено без змін. Внутрішня частина криївки та вхід до неї відреставрована. Сходи, криївка, житлова кімната стали головними меморіальними об'єктами музею.

При проведенні відновлювальних робіт у дерев'яній стіні навпроти входу до криївки було віднайдено кулю від пістолета "Вальтер". Отвір від кулі був на висоті 80 см від підлоги. 5 березня 1950 року Шухевич планував переїхати звідти, однак не встиг.

"На світанку 5 березня 1950 року агенти МДБ оточили село Білогорща біля Львова. На одну з хат влаштували облаву. Операція тривала пів години. Об’єкт чекістської уваги — командир УПА Роман Шухевич — встиг застрелити двох нападників. Після цього його прошили автоматною чергою. Зв’язкова командира Галина Дидик спробувала прийняти отруту, проте її врятували та засудили до 25 років таборів. Ліквідації одного з лідерів націоналістичного підпілля передувала розшукова операція, що тривала майже 6 років", — пише видання "Локальна історія".

Нагадаємо, 1 січня Садовий повідомив наслідки нічної атаки на Львів. У новорічну ніч Львів атакували 10 ворожих безпілотників, і уламки двох із них впали в місті. Музей Романа Шухевича — повністю знищений, також значних пошкоджень зазнав університет, де вчився Степан Бандера.