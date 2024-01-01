Спасли бронзовый бюст: что известно о музее Шухевича, который уничтожили ВС РФ (фото)

Сам дом является историческим для украинцев, потому что с 1949 года это была конспиративная квартира Романа Шухевича. Потеряны мемориальные вещи: стол, кресла, фотель, фортепиано.

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В новогоднюю ночь обломки сбитого вражеского БПЛА Shahed упали на музей генерал-хорунжего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, который находился на улице Белогорща, 76 во Львове. Больше нет легендарного здания, оно полностью разрушено. Местные власти сообщили, что ущерб нанесен более чем на 2 миллиона гривен, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его информации, утрачены мемориальные вещи: стол, кресла, фотель, фортепиано. "Остальные около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны перенесли в другое место. Сейчас они в безопасности", — добавил глава ОВА.

Убытки составляют 2 миллиона 258 тысяч гривен. По словам Козицкого, это только стоимость здания. Убытки из-за утраченного имущества еще подсчитывают.

Музейной команде удалось спасти бронзовый бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского. Скульптура получила лишь незначительные повреждения.

Чем известен музей Шухевича

Это музей мемориального типа, посвященный фигуре главного командира УПА Романа Шухевича, находился в доме, где он погиб. Здесь с 1949 года была конспиративная квартира генерал-хорунжего. Музей был открыт 23 октября 2001 года на средства Общества воинов УПА в США имени генерал-хорунжего Тараса Чупринки.

Дом имел два этажа. На первом этаже было расположено пять тематических зал. Второй этаж воспроизводил быт Главного командира УПА во время пребывания его на этой подпольной квартире в период с 1948-1950 годов.

При входе на чердак была тайник, а фактически — перегородка, отделявшая чердак от комнаты двойной дощатой стеной. Вход в тайник осуществлялся с лестничной площадки. Именно этим входом пользовался Роман Шухевич, когда вступил в последний бой с подразделениями МГБ 5 марта 1950 года. Лестница сохранена без изменений. Внутренняя часть тайника и вход в него отреставрирована. Лестница, тайник, жилая комната стали главными мемориальными объектами музея.

При проведении восстановительных работ в деревянной стене, напротив входа в тайник, была найдена пуля от пистолета "Вальтер". Отверстие от пули находилось на высоте 80 см от пола. 5 марта 1950 года он планировал переехать оттуда, однако не успел.

"На рассвете 5 марта 1950 года агенты МГБ окружили село Белогорща возле Львова. На один из домов устроили облаву. Операция длилась полчаса. Объект чекистского внимания — командир УПА Роман Шухевич — успел застрелить двух нападавших. После этого его прошили автоматной очередью. Связная командира Галина Дыдык попыталась принять яд, однако ее спасли и приговорили к 25 годам лагерей. Ликвидации одного из лидеров националистического подполья предшествовала розыскная операция, которая длилась почти 6 лет", — пишет издание "Локальная история".

Напомним, 1 января Садовый сообщил последствия ночной атаки на Львов. В новогоднюю ночь Львов атаковали 10 вражеских беспилотников, и обломки двух из них упали в городе. Музей Романа Шухевича — полностью уничтожен, также значительные повреждения получил университет, где учился Степан Бандера.