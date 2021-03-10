Стадіон імені Шухевича: польське місто Замостя розірвало партнерські відносини з Тернополем

Мер Замостя заявив, що "поважає право кожного народу на власне розуміння історії", але не може пробачити Шухевичу "причетність до вбивства поляків".

Влада польського міста Замостя (Замосць) вирішила розірвати партнерські відносини з українським Тернополем після того, як Тернопільська міськрада вирішила привласнити місцевому стадіону ім'я Романа Шухевича, одного з лідерів Української повстанської армії (УПА).

Про це повідомив мер Замостя Анджей Внук у спеціальному зверненні, розповідає польський портал regiony.rp.pl.

"З великим сумом констатую факт, що 5 березня депутати Тернопільської міськради назвали міський стадіон іменем Романа Шухевича — керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943-44 роках", — написав Внук у зверненні.

Він зазначив, що "поважає право кожного народу на власне розуміння історії", але "не може переоцінити жорстокість війни і неповагу до жертв польської національності".

Мер Замостя міста заявив, що вони змушені припинити співпрацю з Тернополем за проектом "Спільна двох міст — Тернополя та Замостя", на який з фонду ЄС у рамках "Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна" збиралися виділити понад 68,7 тис. євро .

"Я сподіваюся, що наші українські партнери зрозуміють, що будь-яка ініціатива з прославляння військових злочинців має наслідки. Будь-яка така ініціатива повинна враховувати почуття сімей жертв і польського народу", — написав Внук.

[ + – ] Влада міста Замостя вирішила розірвати відносини з Тернополем через присвоєння імені Шухевича стадіону

Зазначимо, що посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон також обурився через рішення Тернопільської міськради, зазначивши, що Шухевич був "пособником нацистів". Дипломат заявив, що чекає на скасування цього рішення.

У відповідь на це мер Тернополя Сергій Надал заявив, що посол став "бранцем радянської історіографії" і порадив йому ознайомитися з фактами участі євреїв у рядах УПА і відкритими архівами КДБ.

Нагадаємо, що Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я Шухевича 5 березня. Присвятили це рішення річниці вбивства головнокомандувача УПА. Цю ініціативу підтримали всі присутні на сесії депутати міськради. Мер міста Сергій Надал, коментуючи цю історію, заявляв, що Шухевич був "не тільки зразковим командиром, а й хорошим спортсменом і лідером у багатьох видах спорту".

30 квітня 2010 року Тернопільська міськрада присвоїла Шухевичу і Степану Бандері звання "Почесних громадян міста".