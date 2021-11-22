"Допоможуть у час "Ч", – Данілов упевнений, що Захід допоможе Україні при вторгненні Росії

Чи наважиться президент Росії Володимир Путін напасти на Україну, ще невідомо, сказав секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу".

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За його словами, Україна обмінюється розвідданими з західними союзниками, тому "майже всі розуміють, що відбувається".

Основними союзниками секретар РНБО вважає Канаду, США та Велику Британію.

"Ці країни нам багато допомагають і набагато глибше розуміються на процесах, які відбуваються сьогодні", — пояснив Данілов.

Чи піде в наступ президент Росії Володимир Путін, досі невідомо, наголосив він.

"Ми повинні бути готові в будь-якому випадку, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч", – сказав Данілов.

У Кремлі говорять про провокації

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не виключив спроб провокацій. За його словами, це потрібно для виправдання заяв Заходу щодо загрози військового вторгнення Росії до України. Пєсков вважає, що йде "штучне нагнітання істерики".

"Звинувачують у незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно та не зовсім пристойно", — заявив Пєсков.

Представник Кремля погрожував найсерйознішими наслідками за спробу вирішити конфлікт на Донбасі силовим шляхом.

Як відповідає Захід?

У Франції заявили про надзвичайно серйозні наслідки для Росії через спроби порушити кордон із Україною. Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає важливим знайти шляхи взаємодії з РФ, незважаючи на посилення авторитарних тенденцій Путіна.

Співрозмовники американського телеканалу CBS News в уряді говорили про збільшення ймовірності потенційного нападу РФ на Україну з настанням морозів. Вторгнення залежить від погодних умов і може статися протягом кількох тижнів, якщо країни Заходу не завадять цьому.

Приблизно такий самий термін озвучували в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За інформацією розвідників, Росія планує напад у січні-лютому наступного року.

Джерела The New York Times також заявили про попередження ЄС від розвідки США про швидке вторгнення РФ в Україну.

Росія накопичила біля кордонів з Україною понад 90 тис. військових, 1200 танків, 2900 БМП та ББМ, а також понад 1500 артустановок. Крім цього, міноборони Росії хоче розмістити важкі вогнеметні установки ТОС-2 "Тосочка" на кордоні з Україною.