Кулеба ответил Кремлю на обвинения в подготовке наступления на Донбассе

По словам главы МИД, Украина работает над укреплением обороноспособности страны, в то время как РФ "повысила интенсивность дезинформации".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления Кремля о подготовке наступления украинских войск на неподконтрольные правительству территории Донбасса "ложными". По его словам, Киев придерживается политических и дипломатических методов решения вооруженного конфликта в регионе. Об этом дипломат написал в своем Twitter в понедельник, 22 ноября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Кулеба отметил, что в последнее время Россия "повысила интенсивность дезинформации". В частности, речь идет о ложных обвинениях Украины касательно подготовки военного нападения на востоке страны.

"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", — сказал министр.

Глава МИД также заявил об упорной работе Украины над оживлением Нормандского формата вместе с немецкими и французскими партнерами. Кулеба призвал Россию принять участие в дипломатическом процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе и оставить попытки его "подорвать".

"Украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", — подытожил Кулеба.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил агентству "РИА Новости", что РФ не исключает наличия у украинских властей желания "силой решить конфликт" на Донбассе.

Напомним, ранее СМИ сообщили о тайном призыве десятков тысяч резервистов в России для подготовки полномасштабного нападения на Украину.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ планирует совершить нападение на Украину в январе-феврале 2022 года.