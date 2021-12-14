Зеленский встретится с Макроном и Шольцем в Брюсселе: что обсудят политики

На встрече поднимут вопрос о выполнении пунктов Минских соглашений для урегулирования войны на Донбассе.

В среду, 15 декабря, состоятся переговоры президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

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Как отмечают инсайдеры, встреча в формате "Нормандской тройки" пройдет перед саммитом Восточного партнерства в Брюсселе.

В ходе переговоров лидеры стран обсудят ряд вопросов, в том числе выполнение пунктов Минских соглашений.

РИА Новости, ссылаясь на источник в канцелярии ФРГ, также сообщает, что Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц будут обсуждать достижение прогресса в имплементации Минских соглашений.

"После приезда в Брюссель перед началом саммита Восточного партнерства состоится встреча так называемой "нормандской тройки"… На встрече речь пойдет о том, что совместно решить, как можно вновь достичь прогресса в реализации Минских договоренностей", — подчеркнул источник в канцелярии Олафа Шольца.

Отметим, что 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит Восточного партнерства, в ходе которого обсудят агрессивную политику России по отношению к Украине и другим европейским странам. Чиновник ЕС, общаясь с Интерфаксом на условиях анонимности, заверил, что по итогам переговоров будет принята совместная декларация, в которой участники саммита осудят дестабилизирующие действия Кремля.

Примечательно, что накануне переговоров Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Олафа Шольца в Брюсселе президент Франции провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы Кремля, президент РФ в ходе беседы обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и заявил, этот пакет договоренностей является безальтернативной основой для урегулирования войны на Донбассе.

Владимир Путин также заявил Эммануэлю Макрону, что ВСУ "намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения", а Запад "накачивает Украину современным оружием", что создает угрозу безопасности РФ.

Напомним, 13 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого политики обсуждали украинский вопрос. Глава британского правительства предостерег Путина от вторжения в Украину и подчеркнул важность выполнения Минских соглашений всеми сторонами вооруженного конфликта.

Также Фокус в своей статье подводил итоги видеоконференции Джо Байдена и Владимира Путина, и объяснял, может ли Запад склонять Украину к выполнению Минских соглашений.