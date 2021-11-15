У НАТО немає консенсусу щодо членства України, — Столтенберг

Генеральний секретар Альянсу визнає, що керівництво країни прагне приєднатися до організації, проте для цього необхідно відповідати стандартам.

Серед країн-членів НАТО немає єдиної думки щодо надання Україні членства в Альянсі. Про це в інтерв'ю журналісту Джонатану Свону заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Так, журналіст запитав Столтенберга, що зробить НАТО в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У відповідь генсек зазначив, що минулого тижня він зустрічався із президентом Володимиром Зеленським і "заявив про підтримку з боку НАТО".

"Я знаю, що він хоче чогось більшого, і я поважаю, що він цінує підтримку з боку НАТО та країн Альянсу. Але він хоче повноправного членства".

Далі журналіст заперечив, що Альянс обіцяв Україні членство ще у 2008 році, проте "нічого не сталося — в Україну вторглися, її територію захопили".

"Неправильно говорити, що нічого не сталося. Україна не стала членом, але ми маємо міцне партнерство, ми працюємо з ними набагато тісніше", — заявив Столтенберг.

Свон повторив своє запитання щодо того, які дії здійснить НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. У відповідь генсек організації наголосив, що "Україна не є частиною НАТО".

"Це означає, що на Україну не поширюється стаття 5 (Вашингтонської угоди) про колективну безпеку. І щоб стати членом НАТО, необхідно відповідати стандартам Альянсу. Ми допомагаємо їм у модернізації, боротьбі з корупцією. Але наразі в НАТО немає консенсусу щодо запрошення України стати повноправним членом", — додав керівник організації.

[ + – ] Столтенберг про членство України в НАТО

Журналіст зазначив, що деякі чинні члени НАТО, на його думку, є "дуже корумпованими та недемократичними".

"Чи не річ у тому, що (країни-члени Альянсу) не хочуть протистояти (президенту РФ Володимиру) Путіну, не хочуть його провокувати? Це небезпечний урок. Тому що Путін усвідомлює, щоб завадити країні вступити НАТО, потрібно захопити її", — сказав Свон.

Столтенберг у свою чергу зазначив, що Путін завжди виступав проти будь-якого розширення Альянсу — зокрема генсек зазначив, що з боку РФ було багато критики щодо вступу Північної Македонії та Чорногорії до Альянсу.

"І армії в цих країнах досвідченіші, ніж в Україні?" — запитав журналіст.

"Ми маємо право давати власні оцінки щодо того, чи відповідає країна стандартам НАТО", — відповів Столтенберг.

Потім Свон зазначив генеральному секретарю НАТО, що влада Туреччини, яка також є членом Альянсу, не дотримується демократичних принципів, хоча саме просування демократії є "наріжним каменем" організації.

"Ердоган втручається в судову систему, садить журналістів у в'язницю..." — заявив журналіст.

Столтенберг зазначив, що країни-члени Альянсу мають різні думки з цього приводу.

"Ми використовуємо політичні та дипломатичні інструменти, щоб вирішити ці проблеми", — додав генсек.

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg опублікував статтю, у якій говорилося, що США попередили союзників щодо Євросоюзу про можливе вторгнення російських підрозділів в Україну. За даними журналістів, Кремль може зважитися на початок широкомасштабних бойових дій на тлі напруженості між Москвою та Євросоюзом, спричиненої нелегальними мігрантами та постачанням енергоносіїв.

У свою чергу в Кремлі заявили, що Росія не становить загрози для жодної країни, а публікація про можливе вторгнення в Україну є "порожнім нагнітанням".