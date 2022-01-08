Російські війська оточили Україну з трьох сторін і готуються до вторгнення, — NYT

Росіяни можуть відкрити ще один фронт на півночі України, щоб відтягнути війська та націлитись на Київ, вважають джерела.

Росія розмістила на кордоні з Україною щонайменше 8 великих груп, які оточили країну з трьох сторін і можуть вторгнутися вже у січні. The New York Times опублікувало карту з розташуванням російських військ, ґрунтуючись на дані офіційних осіб, аналітиків та супутникових знімках.

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За інформацією спецслужб США, Росія розробила операцію за участю 175 тисяч військових та "знаходиться на шляху" до створення платформи для повномасштабного наступу. Наразі дві групи військ, що включають артилерію, танки та бронетехніку, зосередилися поряд з містами Єльня та Клинці біля кордону з Білоруссю, ще три знаходяться неподалік Воронежа. Як підкреслило NYT, ці північні групи можуть націлитись на Київ та відкрити новий фронт. Великі скупчення російських військ зафіксували у районі Волгограда, Кореновська, Богучара, села Солоти, Криму. Дві великі групи розташувалися біля самих кордонів із так званими "ЛНР" та "ДНР" — одна біля Ростова-на-Дону, а друга — біля селища Персіяновське.

[ + – ] Карта розташування російських військ на кордоні з Україною Фото: NYT

Як стверджують офіційні особи та аналітики, для розгортання військ та бойової техніки Росії потрібен значний час, деякі танки та бронетехніку доставляли потягами з армійських частин у Сибіру. Перш ніж розпочати масштабну операцію, окупантам, ймовірно, необхідно мобілізувати резервістів і розгорнути матеріально-технічну інфраструктуру, таку як польові госпіталі, яких на кордоні з Україною поки що немає. Тим часом, за оцінкою українських військових, на території Донецької та Луганської областей сконцентрували 30 тисяч російських військових та бойовиків-сепаратистів. З початку 2021 року Росія перекинула туди ще п'ять батальйонних тактичних груп, зокрема близько 5 тисяч солдатів для підтримки 12 тисяч бійців, які там постійно дислокуються.

[ + – ] Карта з розміщенням військ РФ біля кордонів із Луганською та Донецькою областями Фото: NYT

Раніше глава комітету розвідки Конгресу США Адам Шіфф заявив про високу ймовірність вторгнення РФ до України. На його думку, зупинити росіян можуть лише безпрецедентні санкції, спрямовані, зокрема, особисто проти президента Володимира Путіна.

Про високий ризик вторгнення Росії в Україну заявив і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який оцінив нарощування військ на кордоні. Він стверджує, що Альянс має намір підтримувати діалог з Росією, але готовий вжити силових заходів, якщо дипломатичні методи не спрацюють.