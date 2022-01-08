Російські кібератаки в Україні передують наземному вторгненню, — кіберексперти

Зламавши об'єкти критичної інфраструктури, росіяни можуть значно підірвати обороноздатність країни. Під загрозою українські банки та інфраструктура.

Атаки російських хакерів, що почастішали, на об'єкти в Україні можуть бути частиною підготовки до вторгнення. Про це кіберфахівці американської компанії Information Security Media Group розповіли у своєму подкасті.

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Діджитал-фахівець Метью Шварц звернув увагу, що з початку грудня збільшилася кількість кібератак росіян на ключові урядові та цивільні мережі в Україні, частими цілями зловмисників стали українські банки та інфраструктурні компанії. За його словами, такі об'єкти мають сенс зламувати перед нападом на країну. Росія роками тестує свої хакерські інструменти та ховає більше "тузів у рукаві".

"Вона готова застосувати їх, якщо почне наземне вторгнення. Відключіть банки. Відключіть харчування. Створюйте хаос за допомогою троянських оновлень програмного забезпечення і чортзна чого ще", — заявив представник ISMG у підкасті.

Раніше видання The New York Times попередило, що Росія готує атаку хакерів на критичні об'єкти України після Різдва. США та Великобританія вже відправили до Києва своїх фахівців з кібербезпеки, щоб не дати Кремлю розхитати політичну ситуацію та підготуватися до масштабного нападу. Зокрема, хакери намагатимуться показати президента Володимира Зеленського невмілим лідером.

Напередодні журналісти опублікували нову карту з розташуванням військ РФ. За даними американських спецслужб, росіяни розмістили велику кількість військовослужбовців та бронетехніки не лише на східному, а й на північному кордоні України. Аналітики вважають, що Росія готує платформу для вторгнення. У разі нападу великі групи з північного боку можуть відкрити новий фронт і загрожувати Києву. Загалом у операції можуть взяти участь близько 175 тисяч російських військових.