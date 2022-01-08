Российские кибератаки на Украину предшествуют наземному вторжению, - киберэксперты

Взломав объекты критической инфраструктуры, россияне могут значительно подорвать обороноспособность страны. Под угрозой украинские банки и инфраструктура.

Участившиеся атаки российских хакеров на объекты в Украине могут быть частью подготовки к вторжению. Об этом киберспециалисты американской компании Information Security Media Group рассказали в своем подкасте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Диджитал-специалист Мэтью Шварц обратил внимание, что с начала декабря увеличилось количество кибератак россиян на ключевые правительственные и гражданские сети в Украине, частыми целями злоумышленников стали украинские банки и инфраструктурные компании. По его словам, такие объекты имеет смысл взламывать перед нападением на страну. Россия годами тестирует свои хакерские инструменты и прячет больше "тузов в рукаве".

"Она готова применить их, если начнет наземное вторжение. Отключите банки. Отключите питание. Создавайте хаос с помощью троянских обновлений программного обеспечения и черт знает чего еще", — заявил представитель ISMG в подкасте.

Ранее издание The New York Times предупредило, что Россия готовит хакерскую атаку на критические объекты Украины после Рождества. США и Великобритания уже отправили в Киев своих специалистов по кибербезопасности, чтобы не дать Кремлю расшатать политическую ситуацию и подготовиться к масштабному нападению. В частности, хакеры попытаются показать президента Владимира Зеленского неумелым лидером.

Накануне журналисты опубликовали новую карту с расположением войск РФ. По данным американских спецслужб, россияне разместили большое количество военнослужащих и бронетехники не только на восточной, но и на северной границе Украины. Аналитики предполагают, что Россия готовит платформу для вторжения. В случае нападения, крупные группы с северной стороны могут открыть новый фронт и угрожать Киеву. Всего в операции могут принять участие около 175 тысяч российских военных.