США готовы обсудить с Россией размещение своих ракет в Европе, — The Washington Post

Вашингтон, как утверждают источники в администрации Байдена, хочет выяснить, заинтересована ли РФ в урегулировании войны в Украине или же она готовится к полномасштабному вторжению.

США на предстоящих переговорах с Россией готовы обсудить вопросы размещения ракет и масштабы проведения военных учений в странах Европы. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Джо Байдена.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По данным журналистов, на переговорах, которые запланированы на 10 января, США хотят выяснить, действительно ли Россия настроена на урегулирование вооруженного конфликта с Украиной дипломатическим путем, или же выдвигает невыполнимые требования в качестве предлога перед возможным полномасштабным вторжением.

Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что Россия в последнее время проводит все более масштабные военные учения вблизи границ стран-союзников по НАТО, и предупредил, что на переговорах США могут обсудить вопросы размещения вооружения в Европе.

"Мы готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и масштаб таких учений, включая стратегические бомбардировщики вблизи территории друг друга, так и наземные учения", — добавил осведомленный инсайдер.

Союзники США, как пишет издание, расходятся во мнении с Белым домом относительно того, как нужно проводить переговоры с Кремлем. Великобритания и страны Балтии хотят, чтобы Вашингтон занял жесткую позицию в Женеве и не шел ни на какие уступки.

"Проблема с россиянами заключается в том, что если вы предлагаете что-либо, они просто хотят большего. Даже что-то относительно скромное, например, размещение ракет, может привести к изменению хода переговоров", — объяснил в комментарии WP европейский чиновник.

Франция и Германия, в свою очередь, хотят, чтобы США больше времени уделяли вопросу дипломатического урегулирования войны на Донбассе, опасаясь, что отказ от уступок может вынудить Россию пойти на полномасштабное вторжение в Украину.

Еще один источник в Белом доме заверил, что Вашингтон по итогам переговоров не будет брать на себя никаких обязательств.

"Все, что обсуждалось (с Россией в Женеве — ред.), должно будет вернуться в Вашингтон и также будет обсуждаться с союзниками позднее на этой неделе", — подытожил инсайдер в общении с журналистами.

8 января издание The NYT опубликовало свежую карту с расположением российских войск у границ с Украиной. По данным американских журналистов, Россия готова к полномасштабному вторжению с трех направлений.

Накануне переговоров США и России в Женеве телеканал NBC News сообщил, что Украина может получить новую военную помощь от Вашингтона. На фоне концентрации российских войск, США могут поставить Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер".

Киберэксперты 8 января также предупредили, что российские хакеры могут совершать кибератаки против Украины накануне полномасштабного вторжения армии РФ.