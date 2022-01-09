Україна прагне переговорів з РФ в обхід США, — New York Times

Поки що НАТО і США готуються до переговорів з РФ у Женеві. Український уряд, залишений на узбіччі, намагається налагодити контакти з Москвою, пише авторитетне американське видання.

Незважаючи на те, що конфлікт, який мають вирішити переговори, стосується України, Україна не буде представлена у двох із трьох етапів переговорів, стверджує журналіст газети Ендрю Крамер.

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"Така обмежена роль для України в переговорах явно стурбувала уряд у Києві. Побоюючись переговорів, які нічого не принесуть, із заявою Байдена про те, що з боку США не буде військового втручання у разі вторгнення РФ, Україна тихо шукає власні способи домовитися з Москвою", — йдеться у статті.

Розмови про швидке вторгнення почалися ще в грудні, коли РФ накопичила понад 100 тис. солдатів біля кордону України і зажадала різноманітні і, за оцінками західних аналітиків, неможливі поступки у США та НАТО з питань європейської безпеки.

Ультиматум РФ було викладено у двох чорнових варіантах домовленостей, які залишили Україну, яка не є членом НАТО, без права голосу, стверджує американська газета. Після чого Володимир Путін пригрозив розпочати вторгнення в Україну, якщо переговори виявляться марними.

Автор цитує главу МЗС України Дмитра Кулебу, який наголошує, що не можна "ухвалювати рішення про Україну без України", але тут же ставить під сумнів.

"З огляду на ставки для України, уряд президента Володимира Зеленського вирішив не покладатися повністю на переговори, очолювані США. Зеленський оголосив окрему дипломатичну ініціативу наприкінці грудня", — пише автор, за яким уже значиться низка критичних публікацій на адресу української влади, на кшталт "Прийшли на комедію, закінчили фільмом жахів".

Зазначимо, що раніше Зеленський справді допустив референдум щодо Донбасу та прямі переговори з Путіни, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу заявив, що вже найближчим часом проведе переговори із заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Водночас він прокоментував і можливу зустріч Зеленського та Путіна у Пекіні.

Після цього, як стверджує New York Times, елементи цієї дипломатичної ініціативи було опубліковано російською газетою "Комерсант". Публікація містила план із 10 пунктів, багато з яких мали прив'язку до конкретних дат у грудні-січні. Відповідно до нього Україна готувалася обговорити або докласти зусиль для:

Відновлення режиму припинення вогню. Відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ "Золоте" та "Щастя") на лінії розмежування та повторного відкриття всіх існуючих КПВВ. Надання списку осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, які підлягають звільненню або обміну, завершення "процесуального очищення" тих, хто захотів бути переміщеними в ОРДЛО. Повернення до розгляду проекту закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою у ньому "формулою Штайнмайєра". Забезпечення безпечного та надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України. Проведення телефонної розмови між президентом України та президентом РФ. Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі президента України та президента РФ. Проведення зустрічі Путіна та Зеленського. Проведення саміту глав держав у "нормандському форматі". Погодження в рамках ТКГ низки законів з подальшим внесенням їх до Ради, які стосувалися б імплементації "формули Штайнмайєра", амністії, децентралізації, спеціальної економічної зони та проведення місцевих виборів до ОРДЛО.

Нагадаємо, США та Росія 10 січня розпочнуть переговори, на яких порушать низку питань — від розширення НАТО і до фактичного обмеження суверенітету України. Загалом між сторонами на січень заплановано три зустрічі.

Представник американського Держдепу Нед Прайс заявив, що 10 січня лідери Росії та США не обговорюватимуть НАТО, Європу та Україну, а виключно питання "стратегічної стабільності". Після переговорів про безпеку в Женеві на 12 січня заплановано Раду НАТО-Росія у Брюсселі. 13 січня стартують обговорення щодо лінії ОБСЄ у Відні, в яких візьме участь і Україна.