Без НАТО та Європи: США звузили теми для розмови з Росією
На запланованій зустрічі в Женеві обговорюватиметься виключно стратегічна стабільність, повідомили в Держдепі.
Двосторонні переговори між США та Росією, які заплановані на 9-10 січня в Женеві, не передбачають обговорення тем НАТО та Європи. Про це сказав представник американського держдепу Нед Прайс, йдеться на сайті Держдепартаменту.
За його словами, теми Альянсу та ЄС порушуватимуться на інших майданчиках.
"Діалог щодо стратегічної стабільності буде вузько сфокусований на питаннях стратегічної стабільності", – наголосив Прайс.
План не торкатися питань, пов'язаних із Європою, у Держдепі обґрунтовують тим, що не мають наміру нічого обговорювати без участі партнерів.
"Ми нічого не робитимемо або говоритимемо про них без них", — заявив представник Держдепу.
Зазначимо, що після переговорів про безпеку в Женеві на 12 січня заплановано Раду НАТО-Росія в Брюсселі. 13 січня стартують обговорення щодо лінії ОБСЄ у Відні.
Нагадаємо, у договорі про безпеку Росії для НАТО та США прописано ультиматум із боку Кремля, де хочуть узгодити кроки Альянсу з Москвою, пише FT. Це стосується, зокрема, розширення НАТО й розміщення військ у колишніх комуністичних країнах.
Як відомо, наприкінці жовтня 2021 року почали з'являтися повідомлення про перекидання військової техніки та солдатів РФ до українського кордону. На підтвердження американські ЗМІ публікували супутникові знімки. У Києві та на Заході стурбувалися та заговорили про можливе вторгнення РФ в Україну. Досі з'являється інформація про накопичення російської військової сили поблизу українського кордону — нещодавно ешелони з військовою технікою попрямували до Брянської області.
Українська влада неодноразово заявляла про готовність Збройних Сил до нападу Росії. У Кабміні заявляли, що протистояти небезпеці українська армія буде самостійно та без допомоги військових НАТО.
У Кремлі відреагували на чутки про напад на Україну та повідомили – американські ЗМІ, які публікували про це матеріали, нагнітають обстановку. А США, своєю чергою, провокують Москву діями НАТО поблизу російських кордонів.