Без НАТО та Європи: США звузили теми для розмови з Росією

На запланованій зустрічі в Женеві обговорюватиметься виключно стратегічна стабільність, повідомили в Держдепі.

Двосторонні переговори між США та Росією, які заплановані на 9-10 січня в Женеві, не передбачають обговорення тем НАТО та Європи. Про це сказав представник американського держдепу Нед Прайс, йдеться на сайті Держдепартаменту.

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За його словами, теми Альянсу та ЄС порушуватимуться на інших майданчиках.

"Діалог щодо стратегічної стабільності буде вузько сфокусований на питаннях стратегічної стабільності", – наголосив Прайс.

План не торкатися питань, пов'язаних із Європою, у Держдепі обґрунтовують тим, що не мають наміру нічого обговорювати без участі партнерів.

"Ми нічого не робитимемо або говоритимемо про них без них", — заявив представник Держдепу.

Зазначимо, що після переговорів про безпеку в Женеві на 12 січня заплановано Раду НАТО-Росія в Брюсселі. 13 січня стартують обговорення щодо лінії ОБСЄ у Відні.

Нагадаємо, у договорі про безпеку Росії для НАТО та США прописано ультиматум із боку Кремля, де хочуть узгодити кроки Альянсу з Москвою, пише FT. Це стосується, зокрема, розширення НАТО й розміщення військ у колишніх комуністичних країнах.

Як відомо, наприкінці жовтня 2021 року почали з'являтися повідомлення про перекидання військової техніки та солдатів РФ до українського кордону. На підтвердження американські ЗМІ публікували супутникові знімки. У Києві та на Заході стурбувалися та заговорили про можливе вторгнення РФ в Україну. Досі з'являється інформація про накопичення російської військової сили поблизу українського кордону — нещодавно ешелони з військовою технікою попрямували до Брянської області.

Українська влада неодноразово заявляла про готовність Збройних Сил до нападу Росії. У Кабміні заявляли, що протистояти небезпеці українська армія буде самостійно та без допомоги військових НАТО.

У Кремлі відреагували на чутки про напад на Україну та повідомили – американські ЗМІ, які публікували про це матеріали, нагнітають обстановку. А США, своєю чергою, провокують Москву діями НАТО поблизу російських кордонів.