"Спецоперація США": у Кремлі відреагували на нові публікації про напад на Україну

За словами Марії Захарової, звинувачення Заходу на адресу РФ не є новими — це стандартна тактика, але "вражає масштаб нахабства та брехні".

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що публікації у низці західних ЗМІ про ймовірний напад на Україну – це спецоперація США. Про це повідомляє Коммерсант.

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За словами Захарової, Росія має повне право на переміщення своїх військ на території країни – це законне право суверенної держави. При цьому вона наголосила, що західна преса має бути стурбована агресивними діями не РФ, а США.

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"Виходячи з дій НАТО в регіоні, американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США. Штати проводять спецоперацію щодо нагнітання ситуації навколо України з перекладанням відповідальності на Росію", — заявила Захарова.

[ + – ] Карта ймовірної операції РФ проти України Фото: bild.de

В основі, як стверджує представник МЗС, є провокаційні дії США поблизу російських кордонів, які супроводжуються звинуваченнями на адресу Кремля. Вона заявила, що в цьому немає нічого нового, а дії Заходу є класичною тактикою.

"Вражає лише масштаб нахабства та брехні", — підсумувала Марія Захарова.

Нагадаємо, The Washington Post опублікував нові дані розвідки, в яких зазначається, що Росія стягує до українських кордонів 175 тисяч військових. Німецьке видання BILD вказує, що Путін готується захопити 2/3 території України і "план-максимум" у нього вже готовий. Це майже вдвічі більше, ніж озвучував міністр оборони Рєзніков. За його інформацією, Росія стягнула 94-тисячну армію. Ймовірні терміни нападу січень-лютий 2022 року.

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