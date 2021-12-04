"Спецоперация США": в Кремле отреагировали на новые публикации СМИ о нападении на Украину

По словам Марии Захаровой, обвинения Запада в адрес РФ не новы — это стандартная тактика, но Москву "впечатляет масштаб наглости и вранья".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что публикации в ряде западных СМИ о вероятном нападении на Украину — это спецоперация США. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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По словам Захаровой, Россия имеет полное право на перемещение своих войск по территории страны — это законное право суверенного государства.

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"Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США. Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию", — заявила Захарова.

[ + – ] Карта вероятной операции РФ против Украины Фото: bild.de

В основе этой спецоперации, как утверждает представитель МИД, лежат провокационные действия США вблизи российских границ, которые сопровождаются обвинениями в адрес Кремля. Она заявила, что в этом "нет ничего нового", а действия Запада являются классической тактикой.

"Впечатляет только масштаб наглости и вранья", — подытожила Мария Захарова.

Напомним, The Washington Post опубликовал новые данные разведки, в которых указывается, что Россия стягивает к украинским границам 175 тысяч военных. Немецкое издание BILD указывает, что Путин готовится захватить 2/3 территории Украины, и "план-максимум" у него уже готов. Это почти вдвое больше, чем озвучивал министр обороны Резников. По его информации, Россия стянула 94-тысячную армию. Вероятные сроки нападения — январь-февраль 2022.

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