Без НАТО и Европы: США сузили темы для разговора с Россией

На запланированной встрече в Женеве будет обсуждаться исключительно стратегическая стабильность, сообщили в Госдепе.

Двусторонние переговоры между США и Россией, которые запланированы на 9-10 января в Женеве, не предусматривают обсуждение тем НАТО и Европы. Об этом сказал представитель американского Госдепа Нед Прайс, говорится на сайте Госдепартамента.

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По его словам, темы Альянса и ЕС будут подниматься на других площадках.

"Диалог по стратегической стабильности будет узко сфокусирован на вопросах стратегической стабильности", – подчеркнул Прайс.

План не затрагивать вопросы, связанные с Европой, в Госдепе обосновывают тем, что не собираются ничего обсуждать без участия партнеров.

"Мы ничего не будем делать или говорить о них без них", – заявил представитель Госдепа.

Отметим, что после переговоров о безопасности в Женеве на 12 января запланирован Совет НАТО-Россия в Брюсселе. 13 января стартуют обсуждения по линии ОБСЕ в Вене.

Напомним, в договоре о безопасности России для НАТО и США прописан ультиматум со стороны Кремля, где хотят согласования шагов Альянса с Москвой, пишет FT. Это касается, в частности, расширения НАТО и размещения войск в бывших коммунистических странах.

Как известно, в конце октября 2021 года начали появляется сообщения о переброске военной техники и солдат РФ к украинской границе. В подтверждения американские СМИ публиковали спутниковые снимки. В Киеве и на Западе обеспокоились и заговорили о возможном вторжении РФ в Украину. До сих пор появляется информация о скоплении российской военной силы вблизи украинской границы — недавно эшелоны с военной техникой направились в Брянскую область.

Украинская власть неоднократно заявляла о готовности Вооруженных сил к нападению России. В Кабмине заявляли, что противостоять опасности украинская армия будет самостоятельно и без помощи военных НАТО.

В Кремле отреагировали на слухи о нападении на Украину и сообщили — американские СМИ, которые публиковали об этом материалы, нагнетают обстановку. А США, в свою очередь, провоцируют Москву действиями НАТО вблизи российских границ.